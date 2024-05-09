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Hayat

Ahlakın en güzel örneği Gazze’de

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) paydaşlığında düzenlenen “1. Nebevi Ahlak Sempozyumu Al-i Beyt Platformu Kuruluş Toplantısı” dün Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı.

Saliha Engin
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:32 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Nevzat Tarhan.
Nevzat Tarhan.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda “Değişen Dünyada Peygamber Ahlakı ve Ehlibeyt İrfanının Önemi” konulu panelde birçok akademisyen de konuştu. Programın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan dünyada ciddi bir ahlak krizinin olduğunu söyledi.

TERÖRE BULAŞMADILAR

Küresel olarak bunun en güzel örneğinin Gazze'de olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Gazze'deki iki milyon Müslüman iki milyar Müslüman'dan daha çok hizmet etti. Peygamber ahlakını, samimiyetiyle, içtenliğiyle ve her şeye rağmen teröre bulaşmamalarıyla ve Allah'a gönülden teslimiyetleriyle bunu gösterdiler. Ahlak çıkar için kullanılmaz, ahlak doğru olduğu için yaşanır. Nebevi ve ahlakın özü de burada gönüller üzerine inşa ediliyor. Biz bunu bilimsel metodoloji içerisinde ele alıp insanlara ulaşabilirliğiyle ilgili çalışma yapmak istedik. Hareket noktamız bu oldu. İnşallah karşılık bulur” ifadelerini kullandı.



#Aktüel
#Ahlak
#Gazze
#Nevzat Tarhan
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