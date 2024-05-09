Ahlakın en güzel örneği Gazze’de

Küresel olarak bunun en güzel örneğinin Gazze'de olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Gazze'deki iki milyon Müslüman iki milyar Müslüman'dan daha çok hizmet etti. Peygamber ahlakını, samimiyetiyle, içtenliğiyle ve her şeye rağmen teröre bulaşmamalarıyla ve Allah'a gönülden teslimiyetleriyle bunu gösterdiler. Ahlak çıkar için kullanılmaz, ahlak doğru olduğu için yaşanır. Nebevi ve ahlakın özü de burada gönüller üzerine inşa ediliyor. Biz bunu bilimsel metodoloji içerisinde ele alıp insanlara ulaşabilirliğiyle ilgili çalışma yapmak istedik. Hareket noktamız bu oldu. İnşallah karşılık bulur” ifadelerini kullandı.