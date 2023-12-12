Akademide 'Büyük Ödül' heyecanı

İlim Yayma Vakfı’nın iki yılda bir düzenlediği Akademi Ödülleri, cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini bulacak. Üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde, ‘Büyük Ödül’, ‘Sosyal Bilimler’, ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’ olmak üzere üç kategoride çalışmalarını sürdüren bilim insanlarına verilecek. ‘Büyük Ödül’ için rektörler, organize sanayi başkanları gibi belli kriterlere sahip adaylar başvurabiliyorken diğer 2 kategorideki ödüle araştırmacı ve akademisyenler aday olabiliyor.

TÜRKİYE’NİN PARLAK ZEKALARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri, Türkiye’de yapılan başarılı üst düzey akademik çalışmaların ödüllendirilmek suretiyle teşvik edilmesi aynı zamanda yeni nesillerin akademik kariyerleri araştırmacı olmayı, bilim insanı olmayı profesör ve akademisyen olmayı kariyer planlamalarını almalarını tespit etmek bu yönüyle Türkiye’nin en parlak en parlak zekalarının sadece geçim amaçlı değil aynı zamanda topluma katkı amaçlı birimlere katkı amaçlı kariyerler düşünmelerimizi özendirmeyi amaçlıyoruz. Cumartesi günü ödüller sahiplerini bulduktan sonra diğer akademi ödülleri için çalışmalarımıza başlayacağız.” diye konuştu.

BİLİM İNSANLARINI TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ

İlim yayma Ödülleri ile akademiye ve bilim inşalarına fırsat tanımam istediklerini ifade eden ilim yayma Vakfı Başkanı Yusuf Tülün, “Bilim insanlarımızı tanımak ve tanıtmak istiyoruz. Şu an üçüncüsünü düzenlediğimiz bu çalışma, inanıyorum ki 4. ve 5.’sini yaptığımızda, uluslararası alana yayılacak. İlim Yayma Vakfı Akademi Danışman Kurulu Başkanı Fatih Yavaşan ise “Bu yıl da yine binlerce kişinin içinde yer aldığı büyük bir emek gösterildi. Büyük bir emek ortaya koyuldu, yüzlerce başvuru farklı aşamalarda bini aşan bilim insanı tarafından değerlendirildi. Ve neticede sosyal bilimler, mühendislik, doğal ve sağlık bilimleri ve büyük ödül kategorilerinde ödülü alan bilim insanları ve onların kıymetli bilimsel çalışmaları belirlendi. Türkiye’nin akademi ödüllerinden yola çıkan bu ödül inanıyoruz ki Türkiye’de bilim adamlarının değerlendirildiği, bilimsel çalışmaların kıymet gördüğü bir ekosistem zaten oluşuyor. Yıllardır başta Teknofest olmak üzere bilimsel çalışmalarımız çok sayıda platformu var” dedi.

50. Yıl Ödülü Aziz Sancar’a

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “Bu yıl 50. yıla özel bir ödül vereceğiz. Bu ödülümüzü de bütün kamuoyunun yakından tanıdığı Nobel ödüllü bilim insanımız sayın Aziz Sancar’a takdim edeceğiz. Bir videoyla katılacak olan Aziz Sancar’ın ödülü de TÜBİTAK başkanı sayın Hasan Mandal’a tebliğ edeceğiz” dedi.







