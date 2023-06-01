|
Hayat

Alanında uzman Türkler bilimde çığır açmaya devam ediyor: Amerikan Kimya Derneği’nin prestijli dergisi JACS'da araştırmaları yayınlandı

‘Türkiye’de bilimsel ilerleme engelleniyor’ algısı Türk araştırmacıların başarıları ile her geçen gün yıkılıyor. Harvard’dan Türkiye’ye gelen Dr. Emrah Eroğlu ve ekip arkadaşları; Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Mehmet Şerif Aydın, Tuba Akgül Çağlar, Esra Nur Yiğit, Şeyma Çimen, Seyed Mohammad Miri ve Asal Ghaffari Zaki’nin “Hücre içi pH'ı Manipüle Etmek İçin Kemogenetik Yaklaşımın Geliştirilmesi” başlıklı çalışmaları Amerikan Kimya Derneği’nin JACS dergisinde yayınlandı. Beyin damar sisteminden kaynaklı nörolojik bozukluklar gibi sorunları önleyebilmek amacıyla çalışmalarını yürüten Eroğlu ve ekibi, üzerine çalıştıkları yöntem ile hücrelerin içindeki asiditeyi hassas bir şekilde ayarlayabilme ve aynı zamanda görüntüleme yeteneği sunan bir teknoloji geliştirdi.

Şefika Nur Çiftçi
11:49 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Harvard’dan Türkiye’ye dönen Dr. Emrah Eroğlu ve ekibinin araştırması JACS'da yayınlandı

Harvard’dan Türkiye’ye dönen Dr. Emrah Eroğlu ve ekibinin araştırması JACS'da yayınlandı

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenen Türk bilim insanlarının; Amerikan Kimya Derneği’nin prestijli dergisi JACS'da yayınlanan araştırmalarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledikleri öğrenildi.



Harvard’dan Türkiye’ye gelen Dr. Emrah Eroğlu ve ekip arkadaşları; SABITA Direktörü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, REMER Direktörü Mehmet Şerif Aydın, Post-Doktora Araştırmacıları Tuba Akgül Çağlar ve Esra Nur Yiğit, Doktora öğrencisi Şeyma Çimen, yüksek lisans öğrencileri Seyed Mohammad Miri ve Asal Ghaffari Zaki’nin “Development of a Chemogenetic Approach to Manipulate Intracellular pH” başlıklı çalışması Amerikan Kimya Derneği’nin JACS dergisinde yayınlandı.



Bu çalışma ile gerekli tüm kaynaklara ve uzmanlığa sahip olan Türk öğrenci ve araştırmacıların etkileyici yetenekleri yeniden ortaya çıktı.


Beyin damar sisteminden kaynaklı nörolojik bozukluklar gibi sorunları önleyebilmek amacıyla çalışmalarını yürüten Eroğlu ve ekibi, üzerine çalıştıkları yöntem ile hücrelerin içindeki asiditeyi hassas bir şekilde ayarlayabilme ve aynı zamanda görüntüleme becerisi sunan bir teknoloji geliştirdi.


Asal Ghaffari Zaki - Yüksek lisans öğrencisi

‘Bilim dünyasında bir ilke imza attık’


  • Çalışmanın başyazarı ve mucidi olan Emrah Eroğlu’nun gözetimi altında yüksek lisans çalışmalarına devam eden misafir araştırmacı Asal Ghaffari Zaki şöyle anlatıyor: “Bilim dünyasında ilk defa hücre içinde belirli bölgeleri hedefleyip pH dengesini değiştirmeyi başardık ve bir ilke imza attık. Bu, bir paketi doğrudan bir binadaki belirli bir odaya teslim etmek gibi bir şeydir. Bu şekilde, hücrenin farklı bölgelerindeki asitlik değişimlerini hem manipüle edebiliyoruz hemde gözlemleyebiliyoruz. pH-Kontrol'ün çeşitli deneylerde, özellikle sinir hücreleri gibi karmaşık hücrelerde başarılı olması, asitlik seviyelerini incelemek ve yönetmek için yeni olanaklar sunar. Bunun önemi, hücresel davranışın sırlarını açığa kavuşturmak için ve hastalıkları tedavi etmek için yeni imkanlara sahibiz artık.”

2019 yılında TÜBİTAK uluslararası lider araştırmacılar programı kapsamında yurda gelen ve sözkonusu çalışmaları İstanbul Medipol Universitesi’nde ve Sabancı Universitesi’nde yürüten Dr. Emrah Eroğlu, Türkiye’ye gelişinin ardından pek çok başarıya imza atmaya devam ediyor.


Dr. Eroğlu: Bu çalışma Türkiye'nin bilimsel mükemmelliğini ortaya koyuyor

‘Türkiye’de ‘geri dönmek’ isteyen araştırmacılar için ilham verici bir ortam sunuluyor’


  • Eroğlu, JACS'da yayınlanan ve çığır açan araştırmalarına dair konuştu: “Bu çalışma, Türkiye'nin bilimsel mükemmelliğini ortaya koymakta ve coğrafi konumun bilimsel ilerlemeyi engellemediğini kanıtlamaktadır. Bu başarı, Türk bilim insanlarının yenilikçiliğini ve özverisini vurgulamakta ve çeşitli alanlarda gelecekteki ilerlemelere yol açmaktadır. Türkiye'nin bilim toplumu, küresel bilimsel ilerlemenin daha da katkı sağlamaya ve hepimizin yararına olumlu değişiklikler yapmaya hazırdır. Yurda dönmek isteyen genç araştırmacılar için Türkiye, ilham verici bir ortam sunuyor. Ülkenize dönerek, bilimsel kariyerinizde yeni hedeflere odaklanabilir, ülkenize ve toplumunuza değerli katkılarda bulunabilirsiniz. Türkiye'nin hızla büyüyen bilim ve teknoloji alanında gelişmiş bir ekosistemi ve birçok destek programı bulunmaktadır. Yurda dönmek, büyük keşiflere imza atma, inovasyonlar geliştirme ve geleceğin bilim insanlarına ilham kaynağı olma fırsatı sunar. Aynı zamanda kültürel kökenlerinize yakın olma ve ailenizle daha sıkı bağlar kurma imkanınızı da artırır. Ülkenize dönerek, Türkiye'nin bilimsel başarı hikayelerine katılmak ve ülkenizin bilim ve teknoloji alanındaki büyümesine katkıda bulunmak için heyecan verici bir adım atabilirsiniz."




Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları, genç araştırmacıları motive etmeye devam ederken, sağlanan destekler ve imkanlar, araştırmacıların bilimsel ilerlemeye katkı sağlamasını mümkün kıldığı görülmekte.


Yurda dönen genç yetenekler, ülkelerinin bilim ve teknoloji sektöründeki büyümesine katkıda bulunurken, Emrah Eroğlu ve ekibinin başarı hikayesi gibi örneklerin; Türkiye'nin gelecekteki bilimsel keşiflerine ilham vererek ülkemizin bilim dünyasında daha da öne çıkmasına katkı sağladığı anlaşılıyor.



Bilim adamı Bekir Dızman 20 yıl yaşadığı Amerika’dan sonra Türkiye'ye geri döndü
Bilim adamı Bekir Dızman 20 yıl yaşadığı Amerika’dan sonra Türkiye'ye geri döndü

20 yıla yakın Amerika’da yaşayan bilim adamı Bekir Dızman, Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Dızman, ‘Dönmemek üzere gidiyorum’ diyen gençlere seslendi. Bekir Dızman, Koç Üniversitesi Kimya ve İşletme bölümlerinden lisans derecesini, 2001 yılında ise doktora derecesini aldıktan sonra dünyada Polimer bilimi ve mühendisliği üzerine ilk 5’te yer alan University Of Mississippi’de eğitim gördü. Amerika’da bir süre kendi şirketi üzerinden çalışmalarını sürdüren Dızman, şimdilerde Sabancı Üniversitesi’nde ekibiyle birlikte araştırmalarını yürütüyor. Dızman, ABD’de yaşadığı müddetçe ‘Türkiye’ye geri dönmemeyi’ hiçbir zaman düşünmediğini söylerken, gençleri de yurt dışında eğitim görmeleri adına desteklediğini fakat geri dönmeleri için de kendilerine nasihat ettiğini anlattı.

#Amerikan Kimya Derneği
#JACS
#Emrah Eroğlu
#Beyin
#Damar
#Nörolojik Bozukluk
#Tersine Beyin Göçü
#Geri Dönenler
7 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erhan Afyonlu kimdir?