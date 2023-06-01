Alanında uzman Türkler bilimde çığır açmaya devam ediyor: Amerikan Kimya Derneği’nin prestijli dergisi JACS'da araştırmaları yayınlandı

Çalışmanın başyazarı ve mucidi olan Emrah Eroğlu’nun gözetimi altında yüksek lisans çalışmalarına devam eden misafir araştırmacı Asal Ghaffari Zaki şöyle anlatıyor: “Bilim dünyasında ilk defa hücre içinde belirli bölgeleri hedefleyip pH dengesini değiştirmeyi başardık ve bir ilke imza attık. Bu, bir paketi doğrudan bir binadaki belirli bir odaya teslim etmek gibi bir şeydir. Bu şekilde, hücrenin farklı bölgelerindeki asitlik değişimlerini hem manipüle edebiliyoruz hemde gözlemleyebiliyoruz. pH-Kontrol'ün çeşitli deneylerde, özellikle sinir hücreleri gibi karmaşık hücrelerde başarılı olması, asitlik seviyelerini incelemek ve yönetmek için yeni olanaklar sunar. Bunun önemi, hücresel davranışın sırlarını açığa kavuşturmak için ve hastalıkları tedavi etmek için yeni imkanlara sahibiz artık.”