Alanında uzman Türkler bilimde çığır açmaya devam ediyor: Amerikan Kimya Derneği’nin prestijli dergisi JACS'da araştırmaları yayınlandı

Harvard’dan Türkiye’ye dönen Dr. Emrah Eroğlu ve ekibinin araştırması JACS'da yayınlandı
TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenen Türk bilim insanlarının; Amerikan Kimya Derneği’nin prestijli dergisi JACS'da yayınlanan araştırmalarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledikleri öğrenildi.
Harvard’dan Türkiye’ye gelen Dr. Emrah Eroğlu ve ekip arkadaşları; SABITA Direktörü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, REMER Direktörü Mehmet Şerif Aydın, Post-Doktora Araştırmacıları Tuba Akgül Çağlar ve Esra Nur Yiğit, Doktora öğrencisi Şeyma Çimen, yüksek lisans öğrencileri Seyed Mohammad Miri ve Asal Ghaffari Zaki’nin “Development of a Chemogenetic Approach to Manipulate Intracellular pH” başlıklı çalışması Amerikan Kimya Derneği’nin JACS dergisinde yayınlandı.
Bu çalışma ile gerekli tüm kaynaklara ve uzmanlığa sahip olan Türk öğrenci ve araştırmacıların etkileyici yetenekleri yeniden ortaya çıktı.
Beyin damar sisteminden kaynaklı nörolojik bozukluklar gibi sorunları önleyebilmek amacıyla çalışmalarını yürüten Eroğlu ve ekibi, üzerine çalıştıkları yöntem ile hücrelerin içindeki asiditeyi hassas bir şekilde ayarlayabilme ve aynı zamanda görüntüleme becerisi sunan bir teknoloji geliştirdi.
‘Bilim dünyasında bir ilke imza attık’
- Çalışmanın başyazarı ve mucidi olan Emrah Eroğlu’nun gözetimi altında yüksek lisans çalışmalarına devam eden misafir araştırmacı Asal Ghaffari Zaki şöyle anlatıyor: “Bilim dünyasında ilk defa hücre içinde belirli bölgeleri hedefleyip pH dengesini değiştirmeyi başardık ve bir ilke imza attık. Bu, bir paketi doğrudan bir binadaki belirli bir odaya teslim etmek gibi bir şeydir. Bu şekilde, hücrenin farklı bölgelerindeki asitlik değişimlerini hem manipüle edebiliyoruz hemde gözlemleyebiliyoruz. pH-Kontrol'ün çeşitli deneylerde, özellikle sinir hücreleri gibi karmaşık hücrelerde başarılı olması, asitlik seviyelerini incelemek ve yönetmek için yeni olanaklar sunar. Bunun önemi, hücresel davranışın sırlarını açığa kavuşturmak için ve hastalıkları tedavi etmek için yeni imkanlara sahibiz artık.”
2019 yılında TÜBİTAK uluslararası lider araştırmacılar programı kapsamında yurda gelen ve sözkonusu çalışmaları İstanbul Medipol Universitesi’nde ve Sabancı Universitesi’nde yürüten Dr. Emrah Eroğlu, Türkiye’ye gelişinin ardından pek çok başarıya imza atmaya devam ediyor.
‘Türkiye’de ‘geri dönmek’ isteyen araştırmacılar için ilham verici bir ortam sunuluyor’
- Eroğlu, JACS'da yayınlanan ve çığır açan araştırmalarına dair konuştu: “Bu çalışma, Türkiye'nin bilimsel mükemmelliğini ortaya koymakta ve coğrafi konumun bilimsel ilerlemeyi engellemediğini kanıtlamaktadır. Bu başarı, Türk bilim insanlarının yenilikçiliğini ve özverisini vurgulamakta ve çeşitli alanlarda gelecekteki ilerlemelere yol açmaktadır. Türkiye'nin bilim toplumu, küresel bilimsel ilerlemenin daha da katkı sağlamaya ve hepimizin yararına olumlu değişiklikler yapmaya hazırdır. Yurda dönmek isteyen genç araştırmacılar için Türkiye, ilham verici bir ortam sunuyor. Ülkenize dönerek, bilimsel kariyerinizde yeni hedeflere odaklanabilir, ülkenize ve toplumunuza değerli katkılarda bulunabilirsiniz. Türkiye'nin hızla büyüyen bilim ve teknoloji alanında gelişmiş bir ekosistemi ve birçok destek programı bulunmaktadır. Yurda dönmek, büyük keşiflere imza atma, inovasyonlar geliştirme ve geleceğin bilim insanlarına ilham kaynağı olma fırsatı sunar. Aynı zamanda kültürel kökenlerinize yakın olma ve ailenizle daha sıkı bağlar kurma imkanınızı da artırır. Ülkenize dönerek, Türkiye'nin bilimsel başarı hikayelerine katılmak ve ülkenizin bilim ve teknoloji alanındaki büyümesine katkıda bulunmak için heyecan verici bir adım atabilirsiniz."
Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları, genç araştırmacıları motive etmeye devam ederken, sağlanan destekler ve imkanlar, araştırmacıların bilimsel ilerlemeye katkı sağlamasını mümkün kıldığı görülmekte.
Yurda dönen genç yetenekler, ülkelerinin bilim ve teknoloji sektöründeki büyümesine katkıda bulunurken, Emrah Eroğlu ve ekibinin başarı hikayesi gibi örneklerin; Türkiye'nin gelecekteki bilimsel keşiflerine ilham vererek ülkemizin bilim dünyasında daha da öne çıkmasına katkı sağladığı anlaşılıyor.