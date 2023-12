Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne Secretcv’den 'İK’nın Yıldızları 2023' ödülü

5. yılı düzenlenen ve her yıl yaklaşık 1.000 civarında üst düzey insan kaynakları profesyonelinin katıldığı Secretcv HR Summit programında bu yıl da “İK’nın Yıldızları 2023” ödülünün sahibi Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü oldu.

Secretcv tarafından 5’incisi düzenlenen Secretcv HR Summit programı, bu yıl 12 Aralık Salı günü, “Humanization Of HR” konseptiyle, İstanbul Marriot Hotel Asia’da gerçekleştirildi. Programda geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü “İK’nın Yıldızları 2023” ödülünü almaya hak kazandı. Albayrak Grubu’nun bir yıl içerisindeki ilan yayınlanma sayısı, yayınlanan ilanlara yapılan başvuruların hızlı cevaplanması ve gelen başvuruların cevaplanma oranının yüksekliği neticesinde Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ödüle layık görüldü.

Albayrak Grubu İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu ödül töreninin ardından, “Çalışma arkadaşlarına değer veren, ekip olmanın gücüne inanan, daimi hedefi başarı olan, sektördeki değişim ve gelişimleri yakından takip eden yeteneklerin her zaman yanında olan bir kurumuz. Şirketimizin büyüme trendine doğru orantılı olarak, her yıl çok sayıda istihdam sağlıyoruz. Her yıl yurt içinde ve yurt dışında binlerce istihdam sağlarken, ülkemize çok kıymetli yetenekleri de kazandırmış oluyoruz. Sektördeki en iyi ve doğru yetenekleri kurumumuza kazandırma gayretimiz yeni yılda da devam edecek” dedi.