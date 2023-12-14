Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne Secretcv’den 'İK’nın Yıldızları 2023' ödülü

5. yılı düzenlenen ve her yıl yaklaşık 1.000 civarında üst düzey insan kaynakları profesyonelinin katıldığı Secretcv HR Summit programında bu yıl da “İK’nın Yıldızları 2023” ödülünün sahibi Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü oldu.





Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne “İK’nın Yıldızları 2023” ödülü





Secretcv tarafından 5’incisi düzenlenen Secretcv HR Summit programı, bu yıl 12 Aralık Salı günü, “Humanization Of HR” konseptiyle, İstanbul Marriot Hotel Asia’da gerçekleştirildi. Programda geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü “İK’nın Yıldızları 2023” ödülünü almaya hak kazandı. Albayrak Grubu’nun bir yıl içerisindeki ilan yayınlanma sayısı, yayınlanan ilanlara yapılan başvuruların hızlı cevaplanması ve gelen başvuruların cevaplanma oranının yüksekliği neticesinde Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ödüle layık görüldü.





Bulunduğu sektöre yeni bir bakış açısı getiren ve çalışma prensibiyle bir işveren markası hâline gelmiş, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile başarılarını aldığı ödüller ve adayların olumlu deneyimleriyle ispatlayan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, bakış açısı ve çalışmalarının değerini artırarak sürdürüyor.



