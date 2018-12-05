Hayat Almanyadan kısıtlama getirilen Deliler filmi her şeye rağmen gidecek
SİNEMA

Almanya'dan kısıtlama getirilen Deliler filmi her şeye rağmen gidecek

"Deliler Fatih'in Fermanı" filminin yapımcılarından Uçan, "Avrupa'da, Almanya'da ne yapılırsa yapılsın nasıl bir kısıtlamayla karşılaşırsak karşılaşalım 'Deliler' Almanya'ya gidecek" dedi.

AA
Cem Uçan, yaptığı açıklamada, +18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.
Cem Uçan, yaptığı açıklamada, +18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.

Almanya'da Bağımsız Film Denetleme Kurulu (FSK) tarafından içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle +18 yaş sınırlaması getirilen "Deliler Fatih'in Fermanı" filmi yarın Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın 5 ülkesinde daha gösterime girecek.

Özellikle aksiyon sahneleri ve görselliğiyle dikkatleri çeken filmin oyuncuları, yakın zamanda Almanya'da yapılması planlanan galada gurbetçi izleyicilerle bir araya gelecek. Osmanlı'daki Deliler Akıncı Grubu'nun konu edildiği filmde "Gökkurt" karakterini canlandıran Cem Uçan, yaptığı açıklamada, +18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.

Uçan: Vatanın öz çocuklarıyız

Uçan, bu karardan tez zamanda dönüleceğine inandığını belirterek şöyle konuştu:

"Vatanın öz çocuklarıyız biz. Kendi atalarımızın tarihte yaşadıkları hikayeyi birebir anlatıyoruz. Olmamış kahramanlıkları anlatmıyoruz. Tüm Avrupa'da, bu ülkenin bağrından kopup gurbet elde çalışan 4 milyondan fazla Avrupalı Türk vatandaşı var. Bu filmi izlemek Türkiye'dekilerin olduğu kadar onların da hakkı."

Türk milliyetçiliği var diye yaptılar

  • "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Uçan, " 'Braveheart', 'Conan the Barbarian', '300 Spartalı' gibi filmler '+12' alıp bütün sinema salonlarında gösterilirken, bizim filmimiz gençlere kötü örnek olabilir, şiddet içeriyor, aşırı Türk milliyetçiliği var diye '+18' alıp yasaklanması trajikomik" değerlendirmesinde bulundu.

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