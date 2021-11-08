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Alparslan: Büyük Selçuklu’da geri sayım başladı!

Oyuncu kadrosunu Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu gibi önemli isimlerin oluşturduğu TRT'nin yeni dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

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Alparslan: Büyük Selçuklu’da geri sayım başladı!
Alparslan: Büyük Selçuklu

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk’un üstlendiği ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in üstlendiği yapımda Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik gibi çok değerli oyuncular yer alıyor.

'Alparslan: Büyük Selçuklu'
'Alparslan: Büyük Selçuklu'

DEKORLAR GERÇEĞİNİN AYNISI OLARAK HAZIRLANDI

Alparslan’ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi’nin Gazne Devleti’nin Büst Şehri’nin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı, Fethin Babası, Sultan Alparslan’ın yolculuğu 8 Kasım Pazartesi günü saat 20:00de TRT1 ekranında izleyicilerle buluşacak.

'Alparslan: Büyük Selçuklu'
'Alparslan: Büyük Selçuklu'

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun kapısını Türklere açtığı 1048 – 1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünde yaşanacaklar ise şöyle:

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.


‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ ilk bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1’de izleyici ile buluşacak.

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