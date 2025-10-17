Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
