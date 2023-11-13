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Hayat

Amatör balıkçı yakaladı: Poşete sığdıramadı sırtında taşıdı tam 41 kilo

Antalya'da amatör balıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya balığı yakaladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

14:45 - 13/11/2023 Pazartesi
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41 kiloluk balık yakaladı

41 kiloluk balık yakaladı

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle denize açılan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı, balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Kesmen, makarayı sarmaya başladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

Sırtında taşıdı

Rüştü Mert Kesmen, "Oltayla yakaladım. İlk önce küçük canlı balık yakaladık. O küçük balığı yem yaptık. Yaklaşık 10 dakikada yukarı çektik. Hedefimizde, kuzu balığı vardı. Hedefimizi tutturduk. Şimdiki hedefim, 150 kiloluk orkinos yakalamak. Balığı sırtlayarak götürdüm çünkü poşete sığmadı. O kadar büyük poşet bulamadık." dedi.



#Antalya
#olta
#balık
34 dakika önce
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