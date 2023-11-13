Amatör balıkçı yakaladı: Poşete sığdıramadı sırtında taşıdı tam 41 kilo

ABD sularında ava çıkan teknedeki balıkçının oltasına iri bir orkinos takıldı. Balıkçı dev balığı tekneye almak için sıkı bir mücadeleye girerken, yardımına arkadaşı da koştu. Ama işler istedikleri gibi gitmedi. Zira orkinos çok inatçıydı ve balıkçılardan birini suya çekti. Neyse ki suya düşen balıkçının sağlık durumu iyiydi ve sağ salim yeniden tekneye bindi.