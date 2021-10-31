Hayat Amazonun kurucusu Jeff Bezosun yatı Muğlanın Akbük Koyuna demir attı
AKTÜEL

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı Muğla'nın Akbük Koyu'na demir attı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum kıyılarının ardından tekrar Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demirledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Amazonun kurucusu Jeff Bezosun yatı Muğlanın Akbük Koyuna demir attı
Geçen günlerde Bodrum açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla kıyıları gezen Bezos, Akbük'e geldi.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57), 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, bugün Akbük Koyu'na demir attı. Geçen günlerde Bodrum açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla kıyıları gezen Bezos, Akbük'e geldi.

  • Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.

Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı
TEKNOLOJİ
Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı

Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak
DÜNYA
Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.