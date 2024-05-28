Anadolu Mektebi Necip Fazıl’ı andı

İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen program, yazara ait fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla başladı. Ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden okumalarını tamamlayarak hazırlanan Anadolu Mektebi öğrencilerinin sunumlarıyla, Kısakürek’in hayatını ve eserlerini ele alan açılış paneli ve konuşmalar yapıldı. Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek, Necip Fazıl’ın eserlerini okuyup anlayan ve çok iyi değerlendiren bir gençlikle karşı karşıya olduğu için büyük heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Abdullah Uçman, panelde konuşma yapan gençleri dikkatle dinlediğini ifade ederek, “Necip Fazıl, öncelikle çok yönlü bir şahsiyet, bir devre damgasını vurmuş büyük bir şair” şeklinde konuştu.