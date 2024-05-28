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Hayat

Anadolu Mektebi Necip Fazıl’ı andı

Anadolu Mektebi “Doğumunun 120. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı” düzenledi.

04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:39 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen program, yazara ait fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla başladı. Ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden okumalarını tamamlayarak hazırlanan Anadolu Mektebi öğrencilerinin sunumlarıyla, Kısakürek’in hayatını ve eserlerini ele alan açılış paneli ve konuşmalar yapıldı. Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek, Necip Fazıl’ın eserlerini okuyup anlayan ve çok iyi değerlendiren bir gençlikle karşı karşıya olduğu için büyük heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Abdullah Uçman, panelde konuşma yapan gençleri dikkatle dinlediğini ifade ederek, “Necip Fazıl, öncelikle çok yönlü bir şahsiyet, bir devre damgasını vurmuş büyük bir şair” şeklinde konuştu.


Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen festivalde sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek Festivali, Türkiye’nin en büyük festivali olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Sergi, 25 Mayıs tarihinde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.


#Necip Fazıl Kısakürek
#Anadolu Mektebi
#Aktüel
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