Anadolu’nun bağrında azimli bir gençlik var

“Benim gibi maddi imkânı olmayan öğrencilerin hiç üzülmesine gerek yok” diyen Aydınlı, “Devlet kütüphaneleri gibi güzel çalışma ortamlarında sistemli verimli ve çok çalışarak Youtube’dan çalışılarak başarılabilinir” diyor. Ders çalışırken ağladığı anların olduğunu ifade eden Aydınlı ama bir o kadar da keyifli anlarının olduğunu söylüyor. Aydınlı o anları şu sözlerle anlatıyor: “Benim bu konudaki avantajım arkadaşlarımla beraber kütüphaneye gidip ya da okuldaki yurtta güzel bir şekilde çalışıp eğlenmemizdi. Mesela her hafta halı sahada maç yapardık. Galatasaray maçlarımızı izlerdik. Dediğim gibi programlı çalıştıktan sonra tabii ki çok zorlu anlar geçirilecek çok zorlu ve uzun bir süreç ama bu süreci arkadaşlarınızla keyifli bir süreç de yapabilirsiniz.”

Antalya Sütleğen köyünde yaşayan Mehmet Tıraşoğlu Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Tıraşoğlu üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. Tarım ve kendi ürettikleri mahsüllerin satışıyla geçindiklerini söyleyen Tıraşoğlu, “Dedemden kalan domates seramız, ceviz, zeytin bahçelerimiz var” diyor. “Ailecek küçük büyük demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Tıraşoğlu, “Ben de aileme yardım ediyorum tabii ki, tarımla uğraşmak zor. Bazen gece geç saatlerde giriyoruz eve. Resmi ve dini tatillerimiz bile dolu dolu geçiyor, duraksamadan üretime devam ediyoruz” şeklinde anlatıyor. Yorgunluktan kimi zaman evde ders çalışamadığını söyleyen Tıraşoğlu, “Yorgun olduğum için kolumu kaldıracak gücüm kalmıyordu bazen. Okulda veya yurtta çalışabilirsem ders çalışıyordum” diyor. Dokuzuncu sınıftan beri ders odaklı sınava hazırlandığını ifade eden Tıraşoğlu, okuldaki kurslara giderek sınava hazırlandığını söylüyor. Tıraşoğlu, “Sınava, okulda her hafta yapılan denemelerle hazırlandım. Sınava hazırlanırken, dizimi de izledim, yan aktiviteler de yaptım, çok sıkmadım kendimi” ifadelerini kullanıyor. Tıraşoğlu, “Emeklerimin karşılığını almak çok güzel. İstediğim şartlarda eğitim göreceğim. Köyde yaşadığımız için, bu durumun psikolojiye de etkisi oluyor. Köy hayatından eğitimli bir insan olarak hayatıma devam etmek istiyorum” şeklinde konuşuyor.

Adıyaman’ın Şambayat köyünde yaşayan Zişan Koç artık tıp fakültesi öğrencisi. İmam bir babanın, ev hanımı annenin dört çocuğundan biri. Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Koç, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Koç, özel ders almadan ve dershaneye gitmeden sınava hazırlanmış. “Köyde yaşadığım için böyle bir imkânım da yoktu” diyen Koç, sobalı bir evde ve aile ortamında çalışmanın dezavantajları olsa da okulundan aldığı iyi bir eğitiminin olduğunu söylüyor. Koç, sınava hazırlanırken okulda aldığı eğitiminin yanı sıra internette ücretsiz bir şekilde sunulan konu ve soru çözüm videolarından da çok faydalandığını anlatıyor. “Eğitimde fırsat eşitliği açısından bu çalışmaları çok kıymetli görüyorum” ifadelerini kullanan Koç, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilendiği illerden birinde yaşadığı için “6 Şubat depremi her şey için bir dönüm noktası gibiydi. En yakın arkadaşlarımı kaybettim. Psikolojik olarak uzun bir süre hiç çalışamadım. Çünkü o dönem ders çalışmak çok önemsiz geliyordu. Bazı şeylere gerektiğinden fazla önem verdiğimizi anladım” diyor.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar Hıdıroz köyünde yaşayan “Hanımağa” olarak tanınan Helin Ekici, çocukluğundan beri ailesiyle birlikte tarlada çalışıyor. Hem traktör süren hem bostanda karpuz hasadı yapan hem de balıkçı babasına yardım eden Ekici, YKS sınavında 490 puan alarak Tokat Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı. Üniversite sınavına azimli ve planlı bir şekilde çalıştığını söyleyen Ekici, her branşta birçok kitap çözdüğünü, soruları da aksatmadan hocalarına sorduğunu söylüyor. Ekici, “Ailem birçok konuda olduğu gibi eğitim konusuna çok önem veriyor. Bu konu da çok şanslıyım. Her türlü eksiğimi kapatmak için büyük emek verdim ve sonucuna değdi” diyor. “Beni motive eden birçok şey vardı” diyen Ekici, “Tıp okumak çocukluğumdan beri hayalimdi. Hayaller insanları hayatta tutunacak, çalışmasını sağlayacak en büyük motive kaynağı bence. Küçüklüğümden beri herkese ben doktor olacağım diyordum. O zamandan bu zamana hiç de değişmedi” şeklinde anlatıyor ve ekliyor: “Küçük Helin doktor olmak istiyordu onu kıramadım ve bu yolda ilk ve büyük adımı attım. Onun dışında ailem… Onlar gerek bana gerek kız kardeşimin üstünde çok duruyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. Onun dışında beni sürekli motive edip yapabileceğime beni inandırdılar ve ben de onların bu emeklerinin karşılığını verdim. İyi ki varlar.” “Köyümde ve çevremdeki nice kardeşlerime de örnek olduğum için mutlu oldum” diyen Ekici, “Bu benim hayallerimin başlangıcı. Onca sorular, tekrarlar, çabalar işe yaradı. Emeklerimin karşılığını aldım. Bu da beni çok mutlu etti” şeklinde duygularını paylaşıyor.