Annelik günümüzde daha değerli

Yeni anneliğin sosyokültürel bağlamına duyduğum sosyolojik merakın arkasında, teyze olduktan sonraki gündelik hayat tecrübelerimin akademik bir sorgulamaya dönüşmesi hikâyesi yer alıyor diyen Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, “Yeni Anneliğin Sosyolojisi” çalışması ile postmodern zamanda anne olmanı ne demek olduğuna dair bir kapı aralıyor. “Flashback bir sahne var zihnimde. Teyze olduğum zaman bebek görmesine gelmiş bir komşu topluluğu hatırlıyorum. Orada çocuklarının hiperaktivitesinden şikâyet eden, kendi bunalımlarından, postpartum depresyonlarından dem vuran bir anneler grubu vardı. Bu durum beni şaşırtmıştı. Niye çocuklarını yaramaz değil de hiperaktif olarak tanımlıyorlar? Ya da yalnızlığından şikâyet etmek yerine neden depresyonda olduğunu söylüyordu anneler?” sorularını soran Sadıkoğlu, o sırada bunların kendisi için sadece birer gözlem olduğunu anlatıyor. İlerleyen yıllarda kendisi de iki çocuk sahibi olduğunda ve annelikte tecrübe kazanıp yol katettikçe ister istemez bazen mantıksız gelen, tutarsız olan şeyleri kendisi de yaşamaya başlamış. “Annelik ile ilgili edindiğim kitabi bilgiyi uygulamaya kalktığımda onun her zaman deneyimlerimle uyuşmadığını fark ettim. Oysa anneler edindikleri bir kitabi bilgiyi ve doğruluğunu sonuna kadar savunuyorlardı. Fakat uygulamaya geldiğinde bu bilgiyi olduğu gibi uygulamıyor, onu bir şekilde kendilerince uyarlıyorlardı” diyen Sadıkoğlu, doktorasında “Anneler uzman bilgisiyle nasıl bir ilişki kuruyorlar?”, “Bu bilgiyi nasıl anlamlandırıyorlar?”, “Nasıl algılıyorlar ve annelik deneyim nasıl şekilleniyor?” gibi soruların yanıtını bulmaya çalışmış. “Yeni Anneliğin Sosyolojisi” kitabı yazarı Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu ile postmodern zamanda anne olmayı konuştuk.

Annenin uzman bilgisi ile kurduğu ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu postmodern döneme has bir şey mi?

Bugün birçok kadın annelik yaparken aslında kendi annesinden, kayınvalidesinden yardım almak istese bile çoğunlukla kendi yakın ailelerinden daha uzakta yaşıyorlar. Aynı zamanda komşuluk ilişkileri eskisi kadar yoğun değil veya etraflarında çocuk sahibi olan insanların sayısı az. Dolayısıyla yeni anne olan bir kadın gözlemleyerek veya deneyimleyerek çocuğu nasıl yetiştirebileceği veya bakabileceği bilgisine pek sahip değil. Yani deneyimsel bir destekten, bilgiden uzaktalar. Aslına bakarsanız o bilgiyi de çok geçerli ve yeterli bulmuyorlar. Bir önceki kuşaktan aktarılan bilgi, özellikle çocuğun fiziksel bakımı söz konusu olduğunda, denemiş olması nedeniyle değerli bulunsa da pedagojik anlamda yetersiz görülüyor. Dolayısıyla anne tabii ki kitabi bilgiyle ilişki kurmak zorunda. Örnek vermek gerekirse günümüzde anneliğin ana uğraşlarından birisi çocukta güvenli bağlanmayı sağlamak. Fakat anneler güvenli bağlanmanın nasıl sağlanacağı ile ilgili farklı farklı tavsiyelere maruz kalıyorlar. Çünkü teknolojiyi kullanımıyla birlikte herkesin kendince bir bilgi üreticisi haline geldiğim bir durum söz konusu. Anneler merak ettikleri konularda sonsuz tavsiyeye ulaşma durumuyla karşı karşıyalar. Bu bir taraftan bir avantaj. Çünkü annenin okuduğu bilgi kendi deneyimine uymadığında, dönüp başka bir uzmanın söylediğine bakabiliyor. Bu da aslında anneyi güçlendiren bir şey oluyor. Ama her zaman kitabi bilgi gündelik hayata uymuyor, sapmalar oluyor. Kuraldan sapmalar olduğu zaman ise kendilerini yetersiz ve suçlu hissediyorlar. Araştırmam sırasında sahada görüştüğüm aynı zamanda bir çocuk hekimi olan anne şunu söylemişti: “Anneler internetten eriştikleri bilgiye sanki mutlak bilgiymiş, olması gerekenmiş gibi algılıyorlar ve onu uygulamaya çalışıyorlar. Oysa normal dediğimiz şey bir aralık. Bazı çocuklar o normal aralığının başında bazıları sonunda. Dolayısıyla gündelik deneyimde o aralığın neresinde iseniz deneyiminiz ona göre farklılaşıyor.”

Çocuğunu seven, ona güven veren, onunla güzel vakit geçiren, iyi iletişim kuran, eğitimine destek olan ve eğitimine destek olurken sadece iyi bir okul değil, aynı zamanda okul dışı etkinliklerle veya sosyal hayatta farklı alternatifler sağlayarak çocuğa, onun hem kültürel hem de sosyal sermayesini geliştirecek etkinliklere yönlendiren anne aslında, iyi/ideal anne. Benim araştırma sahamdan çıkan ideal anne bu. Araştırmam sırasında bir katılımcımız şöyle demişti: “İlk çocuğumu büyütürken televizyonda ‘Dadı’ isimli bir program vardı. Programda çocuğun olumlu davranışlarını desteklemek ve anneden bağımsızlaşmasını sağlamak için ne olursa olsun çocuğun anneden ayrı yatması gerektiğini söylüyordu. Ben de bunu takip ettim. Ama ikinci çocuğum da tentene temas yaptık ve birlikte uyuduk. İkinci çocuğumun sevgisi bana birinci çocuğumdan daha fazla.” Evet ideal bir annelik var. Fakat o bahsettiğimiz çoğu uzman önerilerinin varlığı annelerin o ideali müzakere etmesinin kolaylaştırıyor. Ayrıca ilk çocukları değilse, annelikte tecrübe kazanmışlarsa o uyuşmazlığı gördükçe “Evet, böyle diyorlar ama bu benim çocuğuma uymuyor” diyor. Her ne kadar ideal olarak normları kabullenseler de bir şekilde o normları terk etmeden gündelik hayata uyarlıyorlar. Dolayısıyla evet yani o ideali uzman önerileri çerçevesini belirliyor. Fakat hem gündelik hayat hem geçmiş deneyimler onun müzakere edilmesini sağlıyor. Bir başka katılımcımız ise bana şöyle demişti: “Benim ilk çocuğum bir proje çocuktu. Okula gidecek, gelecek. Birlikte etkinlik yapacağız, kaliteli vakit geçireceğiz. Oradan oraya koşacağız. Şu an bunun çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çocuğun aslında bazı şeyleri kendisi veya arkadaşlarıyla yapması gerekiyor. Benim ona bu kadar mesai harcamam tabiri caizse yatırım yapmam beni de onu da zorluyor. Dolayısıyla ideal belli fakat gündelik deneyim idealden farklılaşıyor.”