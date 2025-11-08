Yeni Şafak
Ara tatil için etkinlik kitabı

04:008/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
18 milyon öğrenci, bir hafta sürecek ilk ara tatiline dün başladı. Okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için ara tatil etkinlik kitapları yayınlandı. Kitaplarda eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri ve ailece yapılabilecek çalışmalara yer verildi. Bu kitaplara "meb.ai/PxxAKJ" adresinden erişilebiliyor.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, bir hafta sürecek ilk ara tatiline dün son ders zilinin çalmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla etkinlik kitapları yayımlandı. Okul öncesi çocuklarına yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı. Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi. Etkinlik kitaplarına "meb.ai/PxxAKJ" adresinden erişilebiliyor.



