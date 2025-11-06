MEB ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında 'kütüphane' protokolü imzalandı

MEB ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında, 'Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı. Bakanlıktaki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istediklerini belirterek, "Hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu ebeveynlerimiz için de geçerli, okullarımız için de geçerli. Buradan hareketle okullarımızda kütüphane seferberliği başlatmıştık. Şule Yüksel Şenler Vakfı da bizimle okullarımızda kütüphane yapmak üzere geçtiğimiz yıl bir sürece başlamıştı. Şimdi de devam edeceğiz" dedi.