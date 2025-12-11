Araç farına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip sonucunda İstanbul’dan gönderilen emanet paketi şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.