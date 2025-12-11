Yeni Şafak
Araç farına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı

17:3611/12/2025, Perşembe
IHA
GÖRELE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE OTOĞARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ARAÇ FARI İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 130 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe otogarında düzenlenen operasyonda, araç farı içerisine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan sentetik uyarıcı maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip sonucunda İstanbul’dan gönderilen emanet paketi şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

