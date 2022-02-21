İstikbal, daha konforlu ve kaliteli bir uyku deneyimi sunmak için her ihtiyaca yönelik farklı seçenekler geliştirirken yılların getirdiği uzmanlık ve birikimini kullanıyor.

Özellikle yatak teknolojisi için geliştirdiği destekleyici yay ve yenilikçi kumaşlarıyla uyku kalitesini hep bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

‘Uyku Mimarı’ İstikbal gelişmiş yay sistemlerini, sünger teknolojilerini ve inovatif yatak kumaşlarını kullanarak geliştirdiği ürünleriyle değişen ihtiyaçlara göre çözüm getirmeyi hedefliyor. İstikbal, herkese iyi bir uyku deneyimi yaşatacak seçenekler sunmayı amaçlıyor.

Geliştirdiğimiz teknoloji ve ürettiğimiz milyonlarca yatakla

Aradığın uykuyu İstikbal’de bulman çok doğal» sloganıyla yeni lansman filmini de yayınlayan marka, 'İstikbal Yatak' ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Markanın bu amaçla yatak ürünlerine özel hazırladığı reklam filmi çok ses getirecek gibi görünüyor.