Aralık ve şubat aylarında 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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