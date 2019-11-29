Hayat Aralık ve şubat aylarında 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak
GENEL SAĞLIK

Aralık ve şubat aylarında 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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