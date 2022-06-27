Hayat Areda araştırdı Katılımcıların yüzde 65i eşine her konuda güveniyor
AKTÜEL

Areda araştırdı: Katılımcıların yüzde 65’i eşine her konuda güveniyor

Areda Survey'in sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 65,6’sı eşine her konuda güveniyor. Eşlerine bazı konularda güven duyanların oranı ise bir yıl içerisinde yüzde 20,5’den, 23,1’e yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
Areda araştırdı: Katılımcıların yüzde 65’i eşine her konuda güveniyor
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Areda Survey, eşlerin birebirlerine olan güven duygusunu araştırdı. Araştırma bulgularına göre, eşine her konuda güven duyanların oranı yüzde 65,6 iken, bu oran geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan araştırmada yüzde 61,9 olarak görülmüştü. Eşlerine bazı konularda güven duyanların oranı ise bir yıl içerisinde yüzde 20,5’den, 23,1’e yükseldi. Araştırmada katılımcılara “Eşinize güven bakımından hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 65,6’sı her konuda güvenirim, yüzde 23,1’i bazı konularda güvenirim, yüzde 1,4’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 9.9’u güvenmem yanıtını verdi.

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ERKEKLER KADINLARA GÖRE EŞLERİNE DAHA FAZLA GÜVENİYORLAR

Araştırma bulgularına göre, erkeklerin eşlerine kadınlara oranla daha fazla güvendiği sonucuna varıldı. Her konuda veya bazı konularda eşine güvenen erkek oranı yüzde 96,6 iken, eşine güven duyan kadın oranı yüzde 80,7 düzeyinde. Araştırmada güvensizlik konusunda analiz yapıldığında, kadınların erkeklere göre belirgin biçimde eşlerine karşı güvensizlik duygusu besledikleri görüldü. Eşine güven duymayan kadın oranı yüzde 18 iken, erkek oranı 1,7.

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GENÇLERDE GÜVEN DAHA FAZLA

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken sonucu ise, gençler eşlerine orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre daha fazla güven duyuyor. 18 – 34 yaş grubu katılımcıların eşlerine güven oranının yüzde 96,5 olduğu görülürken, eşe güvensizlik düzeyinin ileri yaştaki katılımcılarda daha fazla olduğu gözlemlendi.

Araştırma, 25 – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 2000 kişi üzerinde CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

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