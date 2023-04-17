Areda Survey bin 100 kişiye sordu: Ramazan'da nasıl besleniyorsunuz?

Ramazan ayının gelmesi ile sıcak pideler, en lezzetli yemekler, güllaçlar, tatlılar, hurmalar; iftar ve sahurda yerini aldı. Ramazan ayı, beslenmemize dikkat etmemiz gereken en önemli zaman dilimlerinden biri. Yeme-içme alışkanlıklarımızın zaman ve besin değeri olarak tamamen değiştiği bu ayda sağlıklı beslendiğimize inanıyor muyuz? Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59,6’sı Ramazan ayında sağlıklı beslendiğini söylüyor. Peki, sağlıklı beslenmenin uzmanlarına göre ramazan ayında nelere dikkat edilmeli? Uzman Diyetisyen Sena Sultan Yücel iftar öğününün en az sahur kadar önemli olduğunu vurguluyor ve iftarda dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde belirtiyor: “İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bu sebeple oruç çorba ile açıldıktan sonra yemeğe bir süre ara verilmelidir. Ayrıca iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösterilmelidir”.