Argivit destekli başarı hikâyesi: 'Boyu kısa olur' denilen Ecrin dünya liglerinde şampiyonluklara koşuyor

Bu destek hikâyelerinden en dikkat çekici örneklerden biri ise genç basketbolcu Ecrin Mart. Küçük yaşlarda “boyu kısa kalabilir” değerlendirmeleri yapılan Ecrin Mart, disiplinli spor hayatı, doğru beslenme ve Argivit desteği ile bugün 1,76 boyuna ulaşarak Amerika’daki üst düzey basketbol liglerinde Türkiye’yi temsil eden başarılı bir sporcu haline geldi.

Bilimsel yatırımlar ve yeni Ar-Ge hamlesi

Hekim İlaç, CEO Murat Doğan liderliğinde bilimsel araştırma ve geliştirme yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, İstanbul Üniversitesi Teknopark’ta yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile çocuk gelişimi, sporcu sağlığı ve besin destekleri alanında katma değerli bilimsel projeler geliştirmeye devam ediyor.

Bu yatırımlar, Türkiye’de geliştirilen yerli bilimsel çalışmaların uluslararası standartlarda ürünlere dönüşmesini hedeflerken, aynı zamanda genç nesillerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak yeni nesil ürünlerin geliştirilmesini de amaçlıyor.

Amerika’da Türk başarısı: EYBL Champions Ligi

Genç yaşına rağmen uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Ecrin Mart, Amerika’da genç basketbolcular için dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Elite Youth Basketball League (EYBL) Champions seviyesinde mücadele ediyor. Bu platformda sahaya çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri olan Ecrin Mart, aynı zamanda Indiana eyaletinde düzenlenen liseler arası basketbol organizasyonlarında da önemli başarılara imza atması ile biliniyor. Ecrin Mart aynı zamanda MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü kazandı. Federasyon tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirildi

Uluslararası liglerde başarıyla mücadele eden Ecrin Mart, disiplinli spor hayatı ve doğru gelişim desteğiyle gençlere ilham veren bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Geleceğin şampiyonlarına destek

Argivit, çocukların büyüme ve gelişim dönemlerinin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle, ailelerin yanında olmaya ve bilimsel temellere dayanan ürünleriyle gençlerin yolculuğunu desteklemeye devam ediyor.

Ecrin Mart’ın başarı hikâyesi ise bunun en güçlü örneklerinden biri olarak gösteriliyor:

“Bir zamanlar boyu kısa kalabilir denilen bir çocuğun, doğru destek ve disiplinle dünya liglerinde şampiyonluklara uzanan hikâyesi.”

Argivit: Sağlıklı gelişim için bilimsel destek