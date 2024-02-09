Argivit Focus 'Yılın Çocuk Sağlığı Ürünü' seçildi!

Argivit Focus; anne-çocuk memnuniyeti, anne-çocuk dostu olması, tüketici tarafından erişilebilirlik ve çevre dostu olması gibi birçok önemli kriteri yerine getirerek “2023 Çocuk Sağlığı Ürünü” ödülüne layık görüldü.

Hekim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Doğan ödülle ilgili şunları söyledi: Argivit ailesi olarak en büyük ödülümüz küçük dostlarımızın sağlığı ve gülümsemesidir. Bizleri bu değerli ödüle layık gören tüm eczacılarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Hekim İlaç, her yıl pazar büyümesinin üzerinde bir gelişme kaydederek yolculuğuna devam etmektedir. Daha fazla insanın sağlıklı yaşam standartlarına ulaşmasına yardımcı olmak için ürün yelpazemizi multivitaminlerden probiyotiklere, cilt sağlığından göz sağlığına ve omega-3’lere kadar genişlettik. Özel olarak formüle edilen içeriklerimiz, modern üretim tesislerimiz ve sağlığa yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizde oluşturduğumuz güven, başarımızın en büyük göstergesidir. Biz Focus’landığımız zirveye ulaştık. Haydi çocuklar, Argivit ile hep birlikte hep ileriye diyoruz!