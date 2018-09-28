Hayat Arjantin küçük çocuğun telefonu için ayaklandı
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​Arjantin küçük çocuğun telefonu için ayaklandı

Arjantin küçük çocuğun telefonu için ayaklandı

Miguel Retamar, içinde annesinin fotoğrafları ve videoları bulunan telefonunu kaybetti. Retamar'ın annesinden kalan hatıralarını bulabilmesi için Arjantün'de ülke çapında kampanya başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Anneannesiyle taksiye binen küçük çocuk telefonunu kaybedince gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.
Anneannesiyle taksiye binen küçük çocuk telefonunu kaybedince gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Arjantin'de 11 yaşındaki Miguel Retamar, ülkenin batısındaki San Juan kentinde anneannesiyle bankaya gittiği sırada telefonunu kaybedince çok üzüldü. Miguel'in 37 yaşındaki annesi Pabla geçtiğimiz aylarda kanserden hayatını kaybetmişti.

Ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve televizyonlar Miguel ile söyleşiler yaptı. Miguel'in hikayesi kamuoyunun büyük ilgisini çekti ve Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde manşetlerden duyuruldu. Miguel ve kaybettiği annesinin fotoğrafları da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

'Olan fotoğraflar annemi hatırlatıyor'

Miguel ayrıca "Çok fotoğrafım ya da videom yok ve olanlar bana annemi hatırlatıyor" dedi. Büyüküanne Amanda Castro da torununun çok üzgün olduğunu anlattı ve "Torunum telefonunun olmadığını fark edince öyle bir ağladı ki, beni de ağlattı. Annesinden kalan her şeyi kaybettiğini söyledi." dedi.

Torununu "Dayandığım direğim, desteğim" diye tanımlayan Castro şöyle devam etti:

  • "Miguel bir yaşındayken kızımla birlikte benim evimde yaşamaya başladılar. Onu birlikte büyüttük ve o zamandan beri ayrılmazdık. Beş ay önce öldü ve öyle bir acı çektim ki."

BBC'nin haberine göre, Miguel'in dayısı Hugo Retamar da Tiempo de San Juan adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, taksi şirketini aradıklarını ancak şirketin başka bir yolcunun telefonu şoförün bilgisi olmadan aldığına inandıklarını söyledi.

Aile şimdi, ulusal düzeyde yürütülen kampanyanın sonuç vermesini ve telefonun geri getirilmesini umuyor.

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