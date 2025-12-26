Arnavutköy’de büyük istihdam seferberliği başladı: 3 bin kişiye yeni iş fırsatı

Arnavutköy Belediyesi’nin öncülüğünde 26–27 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Kariyer ve İstihdam Fuarı, Arnavutköy Şehir Parkı’nda başladı. 21 farklı sektörü temsilen 73 firmanın yer aldığı fuarın açılış programına; AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen, kamu kurumlarının temsilcileri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Fuar kapsamında gerçekleştirilecek toplu iş görüşmeleri ve birebir mülakatlarla yaklaşık 3 bin vatandaşın istihdam sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarla 150’ye yakın vatandaşın istihdamına katkı sunuldu.





Bölük: “İstihdamla mücadele milli bir meseledir”

Açılış programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, işsizliğin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve toplumsal yönleri olan bir mesele olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin bu alandaki rolüne dikkat çeken Bölük, kamu kurumları ile belediyeler arasındaki iş birliğinin istihdam politikalarında belirleyici olduğunu vurguladı. Bölük, Arnavutköy’de düzenlenen bu tür organizasyonların işveren ile iş arayanı doğrudan buluşturduğunu söyledi.

Hersanlıoğlu: “Belediyemizin çalışmaları sahada karşılık buluyor”

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediyesi’nin istihdam alanında yürüttüğü çalışmaların vatandaşların iş dünyasına erişimini kolaylaştırdığını belirtti. Bu tür organizasyonların kamu, özel sektör ve vatandaş arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğunu ifade etti.





Candaroğlu: “İstihdam yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanıdır”

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, istihdamın yerel yönetimler açısından temel bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti. Bu bilinçle 2010 yılında Arnavutköy Belediyesi bünyesinde İstihdam Merkezi’nin kurulduğunu hatırlatan Candaroğlu, bugüne kadar yaklaşık 15 bin vatandaşın iş hayatına kazandırıldığını söyledi.





Candaroğlu, yalnızca 2025 yılı içerisinde yüzden fazla toplu iş görüşmesiyle yaklaşık 1.500 vatandaşın istihdam edildiğini belirterek, geçen yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı’ndan alınan olumlu geri dönüşlerin bu yıl daha kapsamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesine vesile olduğunu ifade etti.





Özmen: “Belediyemizle güçlü bir iş birliği yürütüyoruz”

İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen, Arnavutköy Belediyesi ile yürütülen iş birliğine dikkat çekerek, fuarın iş arayan vatandaşların firmalarla aynı mekânda birebir görüşme yapabilmesine imkân sunduğunu ve istihdamın artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kariyer fuarında istihdama katkı sağlayan firmalara ödül

Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında, istihdama sağladıkları katkılar dolayısıyla çeşitli kategorilerde firmalara ödüller takdim edildi.





Bu kapsamda;

• Engelli İstihdamına En Çok Katkı Veren Firma Ödülü: İGA Holding

• Kadın İstihdamına En Çok Katkı Veren Firma Ödülü: Ovivo Elektrik

• Çevre Dostu Firma Ödülü: Arken Jeneratör

• Genç İstihdamına En Çok Katkı Veren Firma Ödülü: Beştepe Lojistik Hizmetleri

• Gastronomi ve İnovasyon Ödülü: Sardunya Catering

• Arnavutköy’ün Dünya Markası Ödülü: Türk Hava Yolları, Baykar

• Arnavutköy’e Değer Katanlar Ödülü: Emlak Konut





Fuar iki gün boyunca devam edecek

Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında iş arayan vatandaşlar firmalarla birebir iş görüşmeleri yapma imkânı bulurken, kariyer planlamasına yönelik söyleşi ve bilgilendirme programlarına da katılabilecek. Fuar programında Eğitimci-Yazar Necati Demirci, Gazeteci Reyhan Çınar, Eğitmen Atlas Kaya, Eğitimci Şaban Kızıldağ ve İletişim Uzmanı Serdar Vatansever kariyer söyleşileriyle katılımcılarla bir araya gelecek.



