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'Aslan Hürkuş 3: Anka Adası' 10 Kasım’da vizyonda!

TRT ortak yapımı “Aslan Hürkuş 3: Anka Adası” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan’ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi “Aslan Hürkuş 3: Anka Adası” 10 Kasım’da minik izleyicileriyle buluşacak.

11:24 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 11:25 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

TRT ortak yapımı “Aslan Hürkuş 3: Anka Adası” filmi, 10 Kasım’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk iki sinema filmiyle hem küçüklerden hem de büyüklerden tam not alan serinin yeni filminde de göklerdeki macera hız kesmeden devam ediyor.Bu yıl vizyona giren TRT ortak yapımı dokuzuncu animasyon film olan “Aslan Hürkuş 3: Anka Adası”, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız hava aracı ANKA ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor.

Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı’nın üstlendiği filmin müziklerini ise ilk filmde olduğu gibi Ferman Akgül hazırladı. TUSAŞ mühendislerinden teknik danışmanlık desteği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı filmde, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ'un ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren insansız hava aracı ANKA’nın yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

Filmin konusu ne?

ANKA, bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden, tesiste bir nevi otomasyon kolu olarak kullanılan on beş drone vardır. ANKA ve Fikret’in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde drone’lar canlanır ve tüm drone’lar ANKA’ya karşı cephe alır. Drone’ların lideri Yusufçuk, ANKA dâhil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister ve diğerlerine ANKA’yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören ANKA’nın imdadına Aslan, HÜRKUŞ, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, bir bilim insanı ve iki uçan aracın, drone’ları durdurmak için öncelikle iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir.



#Aslan Hürkuş
#TRT
#Sinema
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