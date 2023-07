At sergisi yıl sonunda görücüde

Yurtdışında sergi açmak isteyen ressam son bir yıldır genellikle at portreleri çizdiğini vurgulayarak, süreci şu ifadelerle anlattı: “Hayallerimin sonu yok. Şu an yurt dışında kişisel sergi açmak da istiyorum. Sürekli yaptıklarımın üzerine daha çok şey koymayı hayal ediyorum. En son kişisel sergilerimdeki at portrelerimi gören İstanbul At Spor Kulübü’nden (İASK) bir sergi teklifinde bulunuldu. Bu yüzden son bir senedir sadece at temalı eserlere yer veriyorum. Çalışmalarımın sonuna geldim sayılır, hayli eser çıktı. Kasım ayı gibi at sergisi gerçekleşecek.”