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Hayat

At sergisi yıl sonunda görücüde

Farklı temalarda yaptığı pastel resim çalışmalarıyla dikkati çeken ressam Emine Bayraktar yeni sergisi için hazırlanıyor.

04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Son bir yıldır üzerine çalıştığı “At” sergisini kasım ayında açacağını söyledi. Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’nde düzenlediği atölye çalışmasında konuşan Bayraktar, resim sanatına merakını ve gelecek planlarını anlattı. Atölyesinin her kesimden insanın ulaşabildiği bir mekanda olduğunu belirten Bayraktar, Çamlıca Camii’nde resim sanatına yer verilmesinin çok güzel şeylere vesile olduğunu dile getirdi.


TEKLİF SPOR KULÜBÜNDEN GELDİ

Yurtdışında sergi açmak isteyen ressam son bir yıldır genellikle at portreleri çizdiğini vurgulayarak, süreci şu ifadelerle anlattı: “Hayallerimin sonu yok. Şu an yurt dışında kişisel sergi açmak da istiyorum. Sürekli yaptıklarımın üzerine daha çok şey koymayı hayal ediyorum. En son kişisel sergilerimdeki at portrelerimi gören İstanbul At Spor Kulübü’nden (İASK) bir sergi teklifinde bulunuldu. Bu yüzden son bir senedir sadece at temalı eserlere yer veriyorum. Çalışmalarımın sonuna geldim sayılır, hayli eser çıktı. Kasım ayı gibi at sergisi gerçekleşecek.”

Sanatla uğraşmak isteyenlere tavsiyede bulunan Bayraktar “Her şey bir hayalle başlar, inançla başarıya ulaşır. Aileler çocuklarında bir yetenek görüyorsa muhakkak üzerine düşsün. Her çocuk mühendis, doktor olacak diye bir kaide yok. Böyle bir sürü potansiyel sanatçı yok oluyor. Gençlerimiz de kendilerini dinlesin. Böyle bir yetenekleri varsa hemen hareket etsinler. Allah her insanı farklı yeteneklerle donatmış. Biz ancak kendimize fırsat verirsek bu yetenekleri keşfedebiliriz” dedi.


Selim İleri Yeni Şafak'a konuştu: Cüneyt Arkın'dan özür kitabı
Selim İleri Yeni Şafak'a konuştu: Cüneyt Arkın'dan özür kitabı

Selim İleri yeni eseriyle dönüyor. Hastalığı nedeniyle ekrandan ve okuyucularından uzak kalan usta yazar Selim İleri, TRT2’de yayınlanacak “Yalnız Okurlar İçin” programıyla dönüyor. İlk röportajını Yeni Şafak’a veren İleri, Haziran 2022’de vefat eden Cüneyt Arkın ile ilgili kitap yazdığını anlattı: “Vaktiyle haksız yere bir yazımda onu kırmıştım. Zarif bir insandı, çok çabuk affetti. Hastalığımın ikinci günü yarım yamalak kendime geldiğimde beni arayan birkaç kişiden biriydi. Ona bir özür dileme kitabı gibi bir şey olacak.” İşte Selim İleri'nin son yıllarda kaleme aldığı eserlerindeki dönüşümü, hastalık sonrasındaki değişimini ve edebi şahsiyetlerle ilgili hesaplaşmasının boyutu.

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