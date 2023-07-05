At sergisi yıl sonunda görücüde

Son bir yıldır üzerine çalıştığı “At” sergisini kasım ayında açacağını söyledi. Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’nde düzenlediği atölye çalışmasında konuşan Bayraktar, resim sanatına merakını ve gelecek planlarını anlattı. Atölyesinin her kesimden insanın ulaşabildiği bir mekanda olduğunu belirten Bayraktar, Çamlıca Camii’nde resim sanatına yer verilmesinin çok güzel şeylere vesile olduğunu dile getirdi.





TEKLİF SPOR KULÜBÜNDEN GELDİ

Yurtdışında sergi açmak isteyen ressam son bir yıldır genellikle at portreleri çizdiğini vurgulayarak, süreci şu ifadelerle anlattı: “Hayallerimin sonu yok. Şu an yurt dışında kişisel sergi açmak da istiyorum. Sürekli yaptıklarımın üzerine daha çok şey koymayı hayal ediyorum. En son kişisel sergilerimdeki at portrelerimi gören İstanbul At Spor Kulübü’nden (İASK) bir sergi teklifinde bulunuldu. Bu yüzden son bir senedir sadece at temalı eserlere yer veriyorum. Çalışmalarımın sonuna geldim sayılır, hayli eser çıktı. Kasım ayı gibi at sergisi gerçekleşecek.”

Sanatla uğraşmak isteyenlere tavsiyede bulunan Bayraktar “Her şey bir hayalle başlar, inançla başarıya ulaşır. Aileler çocuklarında bir yetenek görüyorsa muhakkak üzerine düşsün. Her çocuk mühendis, doktor olacak diye bir kaide yok. Böyle bir sürü potansiyel sanatçı yok oluyor. Gençlerimiz de kendilerini dinlesin. Böyle bir yetenekleri varsa hemen hareket etsinler. Allah her insanı farklı yeteneklerle donatmış. Biz ancak kendimize fırsat verirsek bu yetenekleri keşfedebiliriz” dedi.



