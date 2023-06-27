Güvenilir içeriği çekmek kolay izletmek zor

Geçtiğimiz yaz Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Şehir ve Çocuk” YouTube kanalı, önümüzdeki yaza yeni içeriklerle girmeye hazırlanıyor. Güvenli ve eğlenceli yayınları miniklerle buluşturan kanalda çocuk şarkılarından yemek tariflerine, masal anlatımlarından resim yapımına kadar çok sayıda içerik yer alıyor. Bir yıllık süreçte yaklaşık 7 bin aboneye ulaşan kanal, yaz tatilinde de paylaşımlarını sürdürecek. Bu sayede miniklerin hem eğlenip hem öğrenmesine vesile olarak yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesi sağlanacak. Yaz için hazırlanan projeleri ve güvenilir çocuk içerik üreticiliğini Şehir ve Çocuk’un editör ve yayın danışmanı Süheyla Sancar anlattı.

Süheyla Sancar.

TRENDLER TAKİP EDİLİYOR

Yayın içeriklerine ekipçe karar verdiklerini belirten Sancar, üretecekleri videolar için trendleri takip ettiklerinin altını çiziyor. Bunun bazen çocukların beğendiği bir içeriği geliştirmek ya da çocukların olduğu bir ortamdan çıkan fikir üzerine çalışılarak oluşturulduğunu söylüyor. Sancar, güvenli içerik mottosuyla hareket ettiklerini dile getirerek, “Bizi izleyen bütün çocuklara güvenilir içerik üreteceğimiz sözüyle yola çıktık. Güvenilir içerik çocuklara hem pedagojik olarak zarar vermeyecek hem de kök değerleri açısından destekleyecek içerikler demek. Anne babanın çocuğunu güvenle ekranın karşısına bırakabileceği bir kanal olmak için çalışıyoruz. Yaptıklarımızı başka bir noktaya taşımak için içeriğe dikkat etmemiz gerekiyor. Kar topu etkisiyle büyümeyi planlıyoruz.” dedi.

Yeni programlar yolda

Sancar aynı zamanda kanaldaki çocuk şarkılarından Mavi Şirin Gemi, Basamak, Dişlerini Fırçala ve Canım Arkadaşım’ın sözlerini kaleme aldı. Sözleri yazarken kolay akılda kalma, dil zenginliği ve müziğe uygunluk gibi kriterlere dikkat ettiğini söyleyen Sancar, “Harika sözler yazabilirsiniz ama işin müzikal kısmı çok daha önemli, çünkü çocuklar müziğe kapılıyor. Çocuk hem anlayacak hem eğlenecek hem de sözleri aklında kalacak” diye konuştu. Prodüksiyon aşamasındaki dört şarkı, Halegül Cerrahoğlu ile Kitapkurdu ve Acar Muhabirler, önümüzdeki günlerde yayına girecek programlardan sadece birkaçı.







