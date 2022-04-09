Atık toplayıcıya kimlik ve üniforma

Atık toplayıcısı binlerce kişiye yasal statü geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün iftarda bir araya geldiği atık toplayıcılara yasal statü için bir taslak çalışma hazırladıklarını ve yakında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yeni Şafak, taslak çalışmanın detaylarına ulaştı. Çalışma kapsamında atık toplayıcısı olarak görev yapacak kişilere üniforma ve kimlik verilmesi öngörülüyor. Bu şekilde ilçe belediyelerinde kaydı olmayan kişilerin atık toplamasının önüne geçilmesi sağlanacak.

İLÇE İLÇE KONTENJAN

İlçe belediyelerinin kendi bölgelerinde atık toplayabilecek kişi sayısını belirleyerek buna göre bir kontenjan çıkarması amaçlanırken, atık toplayıcılara belediye tarafından herhangi bir ücret verilmeyecek. Ancak atık toplayıcıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için belediye tarafından sosyal güvence sağlanması da gündemde. Her bir atık toplayıcı için atık toplayabileceği sınırların çizilmesi çalışmada yer alırken bu maddeye atık toplayıcıların karşı çıktığı öğrenildi.

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Atık toplayıcılar bağlı bulundukları ilçe sınırları içerisinde her bölgede atık toplayabilmeyi istiyor.

OYNAT 02:25 Bakan Kurum atık toplayıcılarına seslendi: Mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için her şeyi düşünüyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık toplayıcılarla ilgili açıklamada bulundu. Şanlıurfa Siverekli atık toplayıcısı Ali'nin kendisine 'Ağabey, sokakta bazen çocuklar görüyorum. Sohbet etmek istiyorum, üstüme başıma bakıp benden uzaklaşıyorlar.' diye konuştuğunu aktaran Kurum, 'Ali kardeşim, sana çok yakında öyle müjdeler vereceğiz ki, artık o çocuklar seni gördüğünde hemen tanıyacak, yaklaşacak; o gençler seni gördüğünde sarılacak, seninle kucaklaşacak. Bu da bizim Ali kardeşimize, on binlerce atık toplayıcı kardeşimize, ailelerine, çocuklarımıza sözümüzdür.' ifadelerini kullandı.



Atık toplayıcılarının daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Kurum, 'Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için bakın altını çiziyorum, sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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Taslak mutlu etti

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, “Bugün gelinen noktayı rüyamızda bile göremezdik. Atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve artık birer normal işçi gibi değer görecek olmaları çok önemli. Sosyal güvencemiz, hiçbir şeyimiz bulunmuyordu. Şimdi yapılacak düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanmamızın da inşallah önü açılacak. Özellikle evlerde üretilen tıbbi atıkların çöplere karışması bizleri hasta ediyordu. Hem bunun önlenmesi hem de bizlere sunulacak sağlık hizmeti bizler açısından çok önemli olacaktır” dedi.

Tıbbi atıklara ‘beyaz kutu’

Çevre Bakanlığı'nın maske, test kitleri, ilaç gibi evsel tıbbi atıkların bertarafı için yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Atık toplayıcıların hayatını da riske atan tıbbi atıklar için her bina ve siteye beyaz kutular yerleştirilecek. Burada toplanacak olan tıbbi atıklar daha sonra ilçe belediyelerinde belirlenecek ortak toplama merkezlerine taşınacak. Mesken ve sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar mevcutta sterilizasyon tesislerinde sterile edildikten sonra yakma tesislerinde imha edilmesini sağlayacak.