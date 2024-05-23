Avrupalı Türklere de dil eğitimi veriyoruz

Dün ilk oturumu yapılan çalıştayda yurt dışında bulunan Türk okullarında, çocuklara uygulanan eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, yurt dışındaki okulların her kademesinde sistemli şekilde Türkçe eğitimi verildiğini belirterek, “Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarına hem içinde bulundukları toplumun dilini öğrenmeleri, hem de nitelikli bir ana dili eğitimi almalarını hedefliyoruz” dedi.

DİLİN DOĞRU ÖĞRENİLMESİ ŞART

Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarının hem içinde bulundukları toplumun dilini öğrenmeleri hem de nitelikli bir ana dili eğitimi almalarının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, “Yapılan araştırmalar, ana dilini doğru şekilde öğrenemeyen ve kullanamayan iki dilli çocukların ve gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun dilini öğrenme konusunda da zorluk yaşadıklarını göstermektedir. Dilin yanlış veya eksik öğrenilmesi, sadece iletişimde değil, duygu ve düşüncelerin aktarımında da benzer yanlış ve eksiklikleri beraberinde getirebilmektedir” ifadelerini kullandı.

DİL ÖĞRENİMİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, “Son yarım asırda yaşanan olağanüstü teknolojik gelişmeler Türkçe’nin önemi ve öğretimini kaçınılmaz bir şekilde küresel olarak etkilemiştir. Bu nedenle dil öğretim süreçlerinin sürekli gözden geçirmek, güncelleme ve teknolojiyle entegre ederek iyileştirmeler yapmak son derece önem arz etmekte. Kültürler arası yaptığımız bu çalışmayla iki dillilere Türkçe öğretim alanında yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.







