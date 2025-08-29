Ayakkabıda 'kansorejen madde' uyarısı

Yabancı menşeili e-ticaret platformlarına rağbet her geçen gün artıyor. Türkiye'ye geçtiğimiz yıl yaklaşık 76 milyon çift ayakkabı ithalatı yapıldı.





Konteynerlarla gümrüklere ulaşan ayakkabılar teste tabi tutulurken bu durum e-ticaret sitelerinden yapılan bireysel alışverişler için geçerli değil. Sipariş edilen ürünler sağlık testlerinden geçemiyor.





Çin merkezli alışveriş platformlarından alınan ayakkabılar üzerinde yapılan testlerde yüzde 55 oranında kanserojen madde tespit edildi. Sektör yetkilileri ayak sağlığı için deri ayakkabı kullanılmasını öneriyor.





4-4.5 MİLYON ÜRÜN RİSKLİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, özellikle yurt dışı kaynaklı e-ticaret platformlarından alınan ayakkabılar konusunda uyardı. Bu ayakkabıların herhangi bir teste tabi tutulamadığını belirten İçten, 4-4.5 milyon çiftlik ayakkabıda böyle bir risk olduğunu vurguladı.





Ticaret Bakanlığı da yurt dışı kaynaklı ürünleri yakın takipte. Türkiye'den gümrüksüz online alışveriş limiti 30 Euro ile sınırlı. Bu limitin sıfırlanacağı iddiası gündemde.



