Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor

Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor

21:4727/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor
Aylık enjeksiyonlar, ağır astım hastalarının günlük steroid kullanımını düşürebiliyor

Uluslararası bir çalışmada, ağır astım hastalarının her ay yapılan tezepelumab enjeksiyonları sayesinde günlük steroid tabletlerine olan bağımlılığını düşürebildiği tespit edildi.

Dünya genelinde yaklaşık 260 milyon astım hastasının olduğu tahmin edilirken, ağır astım hastaları genellikle iltihabı azaltmak için günlük olarak kortikosteroid ilaçlarını kullanıyor. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet, enfeksiyonlara yatkınlık ve kemik erimesi gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor.


The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki King’s College London öncülüğünde yapılan çalışmada, ağır astım hastalarının ilaç yerine enjeksiyon ile tedavisi araştırıldı. Çalışmaya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden günlük 5-40 mg arasında değişen steroid tabletleri kullanan yaklaşık 300 ağır astım hastası katıldı. AstraZeneca tarafından üretilen ve "Tezspire" adıyla bilinen tezepelumab ilacının değerlendirildiği çalışmada, bir yıl süren tedavinin ardından hastaların yarısından fazlasının ilaç kullanımını tamamen bıraktığı, yaklaşık yüzde 90’ının ise düşük doz seviyesine indiği bildirildi.


Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan sonuçlara göre, tezepelumab astım semptomlarını, akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirirken hastaların üçte ikisi tedavi boyunca hiç astım atağı yaşamadı. King’s College London’dan Prof. David Jackson, ilacın alerjiye bağlı semptomları ve kronik rinosinüziti de azaltmasının "üst ve alt solunum yolu sorunları yaşayan ağır astım hastaları için özellikle umut verici" olduğunu belirtti.


İngiltere'de Asthma UK kuruluşunun direktörü Dr. Samantha Walker ise sonuçları "ağır astım tedavisinde yaşam değiştirebilecek bir gelişme" olarak niteledi.



#Astım
#enjeksiyon
#steroid
#Uluslararası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum