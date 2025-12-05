Ayvalık’ta polisten kaçan sürücü kovalamacada kıskıvrak yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca ’dur’ ihtarında bulundu. Ekipler ihtara uymayıp kaçan sürücüyü takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında, diğer polis ekipleri de kaçan sürücünün geçiş güzergahına yönlendirildi. Sokol Kavşağı’nda yolu kesilen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.