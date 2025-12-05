Ayvalık’ta polisten kaçan sürücü kovalamacada kıskıvrak yakalandı

AYVALIK'TA POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN VE SON SÜRAT KAÇMAYA ÇALIŞAN BİR SÜRÜCÜ, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. ZANLI, AYVALIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN SOKOL KAVŞAĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca ’dur’ ihtarında bulundu. Ekipler ihtara uymayıp kaçan sürücüyü takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında, diğer polis ekipleri de kaçan sürücünün geçiş güzergahına yönlendirildi. Sokol Kavşağı’nda yolu kesilen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
