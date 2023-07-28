Bahçeşehir Üniversitesi’nden ağız ve diş sağlığı sektörüne dev yatırım

Bahçeşehir Üniveritesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Bahçeşehir Üniveritesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Beşiktaş’ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazlar, yapay zeka ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavi gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin sağlık turizminde uluslararası düzeyde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak akademik ve ARGE çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdi.
Son teknolojik cihazlarla donatılan, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, akademik uzman kadrosuyla Beşiktaş’ta hizmet vermeye başladı.
Bünyesinde 183 dental ünit, 2 genel anestezi salonu, 1 sedasyon ünitesi, 5 yataklı servis, acil kliniği, multidisipliner diş hekimliği klinikleri, protez üretim laboratuvarı bulunan hastanede tanıdan tedaviye tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Günde yaklaşık 1500 hastanın tedavi hizmeti alabildiği diş hastanesinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra dijital diş hekimliği ve yapay zeka destekli klinik uygulama eğitimleri de gerçekleştiriliyor.
Teşhisten tedaviye modern uygulamalar
BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi‘nde, deneyimli akademik hekim kadrosu tarafından koruyucu ve çocuk diş hekimliği uygulamaları, direkt ve indirekt restorasyonlar, protetik diş tedavileri, kanal tedavileri, diş eti tedavileri, ortodontik tedaviler, diş çekimi ve implant uygulamaları gibi temel diş tedavileri gerçekleştiriliyor.
Tüm branşlarında ileri diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği hastanede iki boyutlu görüntüleme sistemlerine ek olarak üç boyutlu görüntüleme sağlayan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazları ve portable ve konsol ultrason cihazlarının da kullanılması tüm girişimsel işlemler öncesi teşhisin eksiksiz bir şekilde konulmasına olanak tanıyor.
Aynı zamanda dijital diş hekimliği ve dental lazer uygulamaları, mikroskobik endodontik ve cerrahi prosedürlerin yanı sıra üç boyutlu görüntülemeler ve ağız içi tarayıcıların kullanılması ile yürütülen şeffaf plak uygulamaları gibi ortodontik tedaviler gerçekleştiriliyor.
Genel anestezi altında işlem gören hastaların operasyon sonrası bakımı için 5 yatak kapasiteli servis ünitesi bulunduran hastanede ağız, çene ve yüz kompleksine dair tüm girişimsel işlemler ağrısız ve estetik bir şekilde uygulanabiliyor.
Öğrencilere teknolojik eğitim
Uluslararası tanınırlığı olan bir merkez olma misyonu ile yola çıkan BAU Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra klinik uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor.
Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini klinik ve mesleki beceri laboratuvarı ve diş protez teknolojileri laboratuvarında geliştirdikleri gibi fakülte bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı’nda yapay hastalar üzerinde gerekli tedavi işlemlerini yapabilme, Sanal Gerçeklik ve Haptik Simülasyon Laboratuvarı‘nda gerçek dokunma hissi vererek diş dokularının yoğunluğunu deneyimleyebilme gibi olanaklardan faydalanma fırsatı buluyor.