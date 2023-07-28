Bahçeşehir Üniversitesi’nden ağız ve diş sağlığı sektörüne dev yatırım

Hastalarından olumlu geri bildirim, memnuniyet ve takdir almak için çok çalışacaklar. Bu çaba onları birer sanatçı yapacak. Sanatlarını yaratmak için bilgisayarları, ölçüm cihazlarını kullanarak çalışmalarını tasarlayacak ve bazı karmaşık aletleri, teknikleri, mekanik ve elektrikli ekipmanları kullanacaklar bu da onları birer mühendis yapacak. Son olarak, başkalarının daha sağlıklı olmasına, yüzlerinde güzel gülümsemelere sahip olmasına ve özgüvenlerinin artırmasına yardımcı olacaklar ve bu da onları işlerini iyi bilen ve çok seven hekimler yapacak”