Bakan Kirişçi'den şap alarmıyla ilgili açıklama: Tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi. Bakanlığın kararı sonrasında üretici birlikleri, üyelerini kararın uygulanması yönünde uyardı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de deprem bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de şap hastalığından kaynaklı riskler için uyardı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, deprem bölgesinde 14 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğuna dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, bölgede veterinerlik hizmetinin aksamaması için depremde zarar gören, kliniği yıkılan veterinerlere konteyner sağlanmasını istedi. Aşı ve ilaç tedarikinin de bir süreliğine ücretsiz olması gerektiğini söyledi.

BAKAN KİRİŞCİ: BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAMAMINI AŞILAMAMIZ GEREKİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli illerde görülen şap hastalığı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kirişci, "Gerekli aşılar üretildi, aşılama hızla yapılacak. Büyükbaş hayvanların tamamını aşılamamız gerekiyor. Önemli olan hastalığa karşı gerkeli aşının hızla üretilmesiydi, bu aşı üretme çalışmaları tamamlanmış durumda." dedi.





BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: AŞI BUGÜN İTİBARIYLA KULLANIMA HAZIR HALE GELDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.

Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, İl Müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır.