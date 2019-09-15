Bakan Koca: Lenfomada erken teşhis hayati önem taşımakta

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok alt tipten oluşan ve çok farklı davranış özellikleri gösterebilen lenfomada erken teşhis hayati önem taşımaktadır" dedi.

Rutin kontrollerinizi aksatmayın

Koca, ayrıca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Lenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır. Birçok alt tipten oluşan ve çok farklı davranış özellikleri gösterebilen lenfomada erken teşhis hayata önem taşımaktadır. Sizlerin ve çocuklarınızın sağlığı için rutin kontrollerinizi aksatmayın."

Koca'nın yapmış olduğu paylaşım

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