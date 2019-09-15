Hayat Bakan Koca Lenfomada erken teşhis hayati önem taşımakta
KANSER

Bakan Koca: Lenfomada erken teşhis hayati önem taşımakta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü' için Twitter hesabından mesaj yayımladı. Koca yaptığı paylaşımda "Birçok alt tipten oluşan ve çok farklı davranış özellikleri gösterebilen lenfomada erken teşhis hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok alt tipten oluşan ve çok farklı davranış özellikleri gösterebilen lenfomada erken teşhis hayati önem taşımaktadır" dedi.

Rutin kontrollerinizi aksatmayın

Koca, ayrıca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Lenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır. Birçok alt tipten oluşan ve çok farklı davranış özellikleri gösterebilen lenfomada erken teşhis hayata önem taşımaktadır. Sizlerin ve çocuklarınızın sağlığı için rutin kontrollerinizi aksatmayın."

Koca'nın yapmış olduğu paylaşım

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