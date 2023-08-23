Bakanlıktan 'hasta yakını' gibi davranarak yeşil reçeteli ilaç yazdıranlara karşı uyarı

Kimlik tespiti, reçete ve sağlık raporu düzenlenmesinde uyulması gereken kurallara ilişkin yeni duyuru yayımlayan Bakanlık, yeşil reçeteli ilaç yazdırmaya çalışan bazı art niyetli kişilerin faaliyetleriyle ilgili tespitleri paylaşarak, hekimleri uyardı. Duyuruda, Teftiş Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, organize grup halinde teşkilatlandığı düşünülen, kendilerini "eczacı", "hasta yakını" olarak tanıtıp bir şekilde hekimlere yakınlık göstermeye çalışan kişilerin, hekimlerin güveni ve iş yoğunluğundan da faydalanarak yeşil reçeteli ilaçları yazdırdığının saptandığı kaydedildi.

Hekimlerin yoğunluğu ve güveninden faydalanıyorlar

Bu kişilerin özellikle acil servis veya aile hekimlerini tercih ettiği, hastanelerin yoğun veya hafta sonuna denk gelen zaman dilimlerini hedef aldığı aktarılan duyuruda, hekimlerin, Reçetem sisteminde ilaç kullanım raporlarını da gördükleri için hasta olduğunu düşündükleri bu kişilere, mağduriyet yaşamamaları amacıyla bazı yeşil reçeteli ilaçları yazdığının belirlendiğine işaret edildi. Duyuruda, "Bahse konu organize grup üyelerinin, hekimlerin yoğunluğu ve güveninden faydalanarak hekimlerin e-İmza cihazlarını ve şifrelerini elde ettiği, bu yolla Reçetem sistemi üzerinde ilaç kullanım raporları ve bu raporlara istinaden reçete düzenledikleri tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi. Reçete ve sağlık raporunun, hekimin imzasını taşıyan, her şekilde hekime hukuki sorumluluk yükleyen resmi bir belge olduğu vurgulanan duyuruda, hastaların muayene öncesi kimlik belgesini vermesi, acil vakalarda da kimlik belgesinin en kısa sürede sağlanması, hastaların bizzat hekimler tarafından görülmesi zorunluluğuna ilişkin 1960'dan bugüne uzanan tüm yasal düzenlemeler anımsatıldı.

"Hekimler hastayı görmeden reçete veya rapor düzenleyemez"

Yasal düzenlemelerle, kimlik tespiti yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulmasından kaynaklı kurumun zarara uğramasına yol açan sağlık hizmeti sunucularından, uğranılan zararın geri alındığı belirtilen duyuruda, şu uyarılarda bulunuldu: "Hekimin hastayı görmeden reçete veya rapor düzenlemesi usule aykırıdır. Hekimin reçeteyi ve raporu, bizzat yaptığı muayene sonucu, muayene bulgusu ve kararına göre düzenlemesi gerekmektedir. Kişinin hak sahibi olup olmadığı veya beyan ettiği kişi olup olmadığına yönelik değerlendirmenin kayıt ve sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında yapılması gerekmektedir. Bu konuda değerlendirme, kimlik, pasaport gibi resmi belgeler veya biyometrik doğrulama sistemleri üzerinden yapılmalıdır."

"Kendini firma temsilcisi, eczacı, hasta yakını olarak tanıtanlara reçete düzenlemeyin"