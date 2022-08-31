Hayat Balıkesirin fotoğrafları yarışacak
KÜLTÜR SANAT

Balıkesir’in fotoğrafları yarışacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi fotoğraf yarışması düzenliyor. Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılacak olan yarışmayla, şehrin tanıtılması amaçlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir’in fotoğrafları yarışacak
Balıkesir fotoğrafçılar maratonu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi fotoğraf yarışması düzenliyor. Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılacak olan yarışmayla, şehrin tanıtılması amaçlanıyor. Balıkesir’in kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin konu edileceği yarışmaya başvurular 1 Eylül saat 09.00’da başlayacak. “Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu” başlıklı yarışmaya 1-4 Eylül günleri arasında çekilen fotoğraflar katılabilecek. Yarışmaya kayıtlar 4 Eylül saat 12.00’ye kadar Balıkesir Kent Konseyi’nden yapılacak. Detaylı bilgiler yarışmanın web sitesinden edinilebilir.

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