Balıkesir’in fotoğrafları yarışacak

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Samsun'da kapılarını açtı. Beşinci yılda 600 bin yarışmacı başvurusuyla yeni bir rekor kırılırken, festivalin bu yılki gözdesi Bayraktar Kızılelma oldu. BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreği bu uçağı uçurmak” dedi.