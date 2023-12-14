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Balkan üniversitelerinin hepsinde Türkoloji bölümü var

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen “2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu” başladı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:38 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İÜ rektörlük binası’nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkçe öğretimi için müfredat hazırladıklarını; Avrupa, Balkanlar ve Asya-Pasifik bölgelerinde yoğunlaşan 21 ayrı eğitim merkezinde Türkçe öğretimi yaptıklarını anlattı. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Müdürü Osman Lavic, “Son zamanlarda Türkçeye ilgi arttı. Şimdi Balkanlar’da neredeyse her üniversitede Türkoloji bölümü açılmış durumda” şeklinde konuştu.

20 ülkeden akademisyen katıldı

İlki Arnavutluk’ta gerçekleştirilen sempozyuma Hırvatistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sempozyum, cuma günü sona erecek.


Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi'nde değerler eğitiminden robotik kodlamaya birçok ders bir arada
Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi'nde değerler eğitiminden robotik kodlamaya birçok ders bir arada

2022 yılı yaz döneminde ilk kayıtlarını alan ve Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde bilim, teknoloji ve sanat eğitimleri bir arada sunuluyor. Yapılan eğitimlerde istekli ve başarılı olan öğrencilerin özel olarak kurulan Teknofest Proje Takımlarına dâhil olabileceği Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi müfredatında Değerler Eğitimi ile birlikte Bilim Eğitimi, Yazılım Eğitimi, Robotik Eğitimi, Mucit Eğitimi, Havacılık ve Uzay Eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra Ahşap Atölyesi ve El Becerisi Atölyesi derslerinde öğrencilerin farklı nitelikler kazanması üzerine çalışmalar yapılıyor.


#Eğitim
#Balkanlar
#Üniversite
#Türkoloji
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