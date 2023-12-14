Balkan üniversitelerinin hepsinde Türkoloji bölümü var

İÜ rektörlük binası’nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkçe öğretimi için müfredat hazırladıklarını; Avrupa, Balkanlar ve Asya-Pasifik bölgelerinde yoğunlaşan 21 ayrı eğitim merkezinde Türkçe öğretimi yaptıklarını anlattı. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Müdürü Osman Lavic, “Son zamanlarda Türkçeye ilgi arttı. Şimdi Balkanlar’da neredeyse her üniversitede Türkoloji bölümü açılmış durumda” şeklinde konuştu.
20 ülkeden akademisyen katıldı
İlki Arnavutluk’ta gerçekleştirilen sempozyuma Hırvatistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sempozyum, cuma günü sona erecek.