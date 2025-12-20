Basın İlan Kurumu Değerlendirme Toplantısı sona erdi

“İletişim fakülteleriyle geliştirilecek güçlü ve sürekliliği olan iş birliklerinin, sahadaki deneyimle akademik bilgiyi buluşturacağına; teori ile pratiğin birbirini beslediği sağlam bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Bu yaklaşımın sahadaki en somut karşılığı staj süreçleridir. Stajın yalnızca zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarılıp nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bölge Müdürlüklerimizin üniversiteler ile basın kuruluşları arasında kurduğu bu köprüyü planlı, organize ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmesini bekliyorum”