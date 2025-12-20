Basın İlan Kurumu Değerlendirme Toplantısı sona erdi

Yeni Şafak
18:2320/12/2025, Cumartesi
Basın İlan Kurumu Ankara'da düzenlenen 2025-2026 faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme toplantısının ikinci gününde Genel Müdür Abdulkadir Çay, Bölge Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyerek önerilerde bulundu. Çay, insan kaynağının sektör için önemine değinerek, "Stajın yalnızca zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarılıp nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu’nun Üst Yönetimi ve Bölge Müdürlerinin katıldığı 2025-2026 faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.


Toplantının ikinci gününde Bölge Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Genel Müdür Abdulkadir Çay, sahada aktif şekilde yer alan, paydaşların sorunlarını takip ederek çözüm üreten, merkez ve taşra arasında iletişim köprüleri kuran bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Sahada yaşananlardan haberdar olun”


Bölge Müdürlüklerini erken uyarı sistemine benzeten Çay,
“Sahada yaşanan gelişmelerden haberdar olan, basın kuruluşlarının yaşadığı zorlukları tespit ederek rehberlik yaklaşımıyla hareket eden bir organizasyon yapısını sürdürmek temel hedefimizdir”
dedi.

Sektörde çözüm bekleyen konuların belli olduğunu dile getiren Genel Müdür Çay, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretebilmenin en önemli başarı kriterlerinden biri olduğunu söyledi.


"Teori ile pratik birbirini beslemeli"


Konuşmasında nitelikli insan kaynağının sektör için önemine değinen Çay, üniversitelerle kurulan ilişkilerini, basının geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiğini belirtti.

Genel Müdür Çay,
“İletişim fakülteleriyle geliştirilecek güçlü ve sürekliliği olan iş birliklerinin, sahadaki deneyimle akademik bilgiyi buluşturacağına; teori ile pratiğin birbirini beslediği sağlam bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Bu yaklaşımın sahadaki en somut karşılığı staj süreçleridir. Stajın yalnızca zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarılıp nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bölge Müdürlüklerimizin üniversiteler ile basın kuruluşları arasında kurduğu bu köprüyü planlı, organize ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmesini bekliyorum”
açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz sahaya değer katan, güçlü bir Basın İlan Kurumu”


Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve sahadaki paydaşlarla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Çay, “Bizi bir arada tutan temel değer, birlikte hareket etme iradesidir. Aile olmanın, her konuda aynı düşünmek anlamına gelmediğini; asıl önemli olanın aynı hedefe samimiyetle birlikte yürüyebilmek olduğunu düşünüyorum. Toplantımızda ele aldığımız her başlık beni ortak bir hedefe götürüyor: Güven veren, yol gösteren ve sahaya değer katan güçlü bir Basın İlan Kurumu” ifadelerini kullandı.


Genel Müdür Çay’ın konuşmasının ardından toplantının son oturumunda, Bölge Müdürlüklerinde öne çıkan uygulamalar paylaşılırken, farklı saha deneyimleri bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak ortak değerlendirmelerde bulunuldu.





