Alman Basın Konseyi'nden Bild'e 'Hamas' kınaması

Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) Gazze ve Hamas ile ilgili mesnetsiz yayınları nedeniyle Axel Springer grubu bünyesinde faaliyet gösteren Bild ve Welt gazetelerine kınama cezası verdi.
Konseyden yapılan açıklamaya göre, Bild gazetesinin internet sitesinde yayınlanan ve Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i konu alan bir haber ele alındı.
Almanya'da Bild ve Welt gazeteleri Axel Springer grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Konsey, daha önce de Bild'i çok kez kınadı
Gazeteciliğin etik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Alman Basın Konseyi'ne göre yayımladığı içeriklerden dolayı en fazla "kınama" alan medya kuruluşları arasında ilk sırada açık ara farkla Bild gazetesi yer alıyor.
Bild'in, kınanma gerekçeleri arasında "sansasyonel habercilik, kişilik haklarının ihlali, doğruluk ilkesinin ihlali, masumiyet karinesinin ihlali, ayrımcı ifade kullanımı ve gerçekliğe aykırılıkla" öne çıkıyor.