Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Alman Basın Konseyi'nden Bild'e 'Hamas' kınaması

Alman Basın Konseyi'nden Bild'e 'Hamas' kınaması

18:1617/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Alman Basın Konseyi, Gazze haberleri nedeniyle Bild ve Welt gazetesini kınadı.
Alman Basın Konseyi, Gazze haberleri nedeniyle Bild ve Welt gazetesini kınadı.

Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) Gazze ve Hamas ile ilgili mesnetsiz yayınları nedeniyle Axel Springer grubu bünyesinde faaliyet gösteren Bild ve Welt gazetelerine kınama cezası verdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Bild gazetesinin internet sitesinde yayınlanan ve Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i konu alan bir haber ele alındı.

Haberde, İsrail ordusuna atıfla Eş-Şerif'in Hamas'a bağlı bir hücrenin lideri olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia başlıkta yeterli kanıt sunulmadan gerçek gibi yansıtılmıştı.
Basın Konseyi, bu durumu gazetecilikte özen yükümlülüğünün ciddi ihlali ve kişisel onurun ağır biçimde zedelenmesi olarak değerlendirerek kınama cezası verdi.
Welt gazetesine de Gazze'de yetersiz beslenen çocuklara ait fotoğraflarla ilgili kanıtlanmamış bilgiler nedeniyle kınama cezası verildi.

Almanya'da Bild ve Welt gazeteleri Axel Springer grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Konsey, daha önce de Bild'i çok kez kınadı

Gazeteciliğin etik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Alman Basın Konseyi'ne göre yayımladığı içeriklerden dolayı en fazla "kınama" alan medya kuruluşları arasında ilk sırada açık ara farkla Bild gazetesi yer alıyor.

Bild'in, kınanma gerekçeleri arasında "sansasyonel habercilik, kişilik haklarının ihlali, doğruluk ilkesinin ihlali, masumiyet karinesinin ihlali, ayrımcı ifade kullanımı ve gerçekliğe aykırılıkla" öne çıkıyor.



#Hamas
#Bild
#Welt
#Axel Springer
#Alman Basın Konseyi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri