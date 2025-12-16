Yeni Şafak
BM Gazze'de ateşkesin 'kırılganlığını koruduğunu' bildirdi: Saldırılar devam ediyor

21:5316/12/2025, Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler, Hamas ile İsrail arasında Gazze’de sağlanan ateşkesin devam eden saldırılar ve çatışmalar nedeniyle kırılganlığını koruduğunu açıkladı. BM, taraflara ateşkese tam uyma ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yaparken, Gazze’de insani koşulların halen ciddi sıkıntılar içerdiğini ve Batı Şeria’da artan İsrailli işgalci şiddetinin kınandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yapılan ateşkesin "kırılganlığını koruduğunu" açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haq, "Bugün, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Güvenlik Konseyi'ne brifing vererek, Gazze'deki ateşkesin kırılganlığını koruduğunu, Gazze'de devam eden saldırılar ve çatışmalarla bunun görüldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Alakbarov'un İsrail ve Hamas'ı, "ateşkesi tam olarak uygulamaya, azami itidal göstermeye ve ilgili BM kararları dahil, uluslararası hukuka uymaya" çağırdığını söyleyen Haq, UNSCO yetkilisinin ayrıca, Gazze'de iyileşme ve yeniden yapılanmayı sağlamak için "ateşkesin sağlamlaştırılması gereğini" vurguladığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı Haq, Alakbarov'a atfettiği bilgilere dayanarak Gazze'de, artan yardım ve ticari gıda maddeleri sayesinde açlığın azaldığını, ancak nüfusun büyük çoğunluğunun temel protein kaynaklarına hala ulaşamadığını, temiz su, tıbbi bakım ve barınma konusunda "ciddi sıkıntılar" yaşandığını aktardı.

Haq, Gazze'de devam eden şiddetli yağmurların, Filistinli ailelerin içinde bulunduğu vahim koşulları daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında artan şiddete dikkati çeken Haq, Alakbarov'un Batı Şeria'da zeytin hasadı sırasında yoğunlaşan yerleşimci şiddetinin artmasını "kınadığını" kaydetti.


