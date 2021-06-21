Batman Müzesi'nde büyük vurgun: Değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın sikke çalındı

Cengiz Aytmatov'un tüm eserleri Ketebe Yayınları çatısı altında toplanacak

Cengiz Aytmatov'un tek çatı altında toplanan tüm eserleri hakkında bilgi veren Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, 'Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük. Aytmatov'un hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var. Biz bu eserleri de tek çatı altında toplayıp yayınlamak istiyoruz' dedi.



Furkan Çalışkan, yayınevi olarak külliyat yayınlamaya önem verdiklerini ifade ederek, 'Külliyat dediğimizde anladığımız şey, bir yazarın ve düşünce adamının tüm eserleriyle, tüm serüvenini okura sunmaktır. Mümkünse yazdığı bütün metinleri özgün dilinden Türkçeye kazandırmaktır. Bunu Cengiz Aytmatov için de yapıyoruz' dedi.





