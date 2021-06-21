Hayat Batman Müzesinde büyük vurgun Değeri 10 milyon lira olan 20ye yakın sikke çalındı
KÜLTÜR SANAT

Batman Müzesi'nde büyük vurgun: Değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın sikke çalındı

Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'nden piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikke kayboldu. Roma ve İslam dönemine ait sikkelerle ilgili tüm personelin ifadeleri alınırken, olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Batman Müzesinde büyük vurgun: Değeri 10 milyon lira olan 20ye yakın sikke çalındı
Batman Müzesi

Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen, piyasa değeri 10 milyon lira olan 20'ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi.

TÜM PERSONELİN İFADELERİ ALINDI

Olayın ortaya çıkması üzerine, Batman İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, tüm personelin tek tek ifadelerini aldı. Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor. Batman Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise konuyla ilgili bilgi verme yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi.

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