Bayramda kısıtlama olacak mı? 2020 Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı: Bayram 31 Temmuz'da başlayacak
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2020 Kurban Bayramı öncesinde kesim için her yıl olduğu gibi bu sene de hazırlıklar başladı. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yılın ikinci dini bayramı olma özelliğini taşıyan Kurban Bayramı dört gün sürüyor. 2020 Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Dini Günler takvimine göre bu yıl arefe 30 Ağustos Perşembe gününe denk gelirken; Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.
2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle tatilin 4 gün sürmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı.
Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Erbaş, organizasyonun, sınırların paylaşmaya engel olmadığını, kardeşliğin sınır tanımadığını en güzel şekilde görülmesine vesile olduğunu söyledi.
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İnsanlığın küresel boyutta bir salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Erbaş, "En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız" dedi.
Pandemi vesilesiyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle kurban organizasyonunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu." diye konuştu.