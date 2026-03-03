Bebek Tiyatrosu ilk kez sahnede

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez 1,5 ila 3 yaş arası 10 bebeği ve annelerini ağırlayacağı “Bebek Tiyatrosu” projesine imza attı. DT, Bebek Tiyatrosu'nun ilk örneği “Parla” oyununu, 1,5 ile 3 yaş arası bebekler ve anneleriyle buluşturuyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nca Akün Sahnesi’nde gösterilecek oyun için anneler ve bebekleri ayakkabılarını çıkarıp çantalarını kilitli dolaplara koyduktan sonra sahnedeki büyük çadıra giriş yapıyor. Cansunur Şimşek ve Gizem Eskiduman’ın görev aldığı oyunda, minik seyircilere masalsı ve sözsüz bir drama tiyatrosu izletilirken, minikler, oyuncularla oyuna dahil oluyor.

Oyunun genel provasında konuşan oyunun yazarı ve yönetmeni Dr. Servet Aybar, Bebek Tiyatrosu'nun özel bir alan olduğunu, çocuk gelişimi uzmanı Dr. Ezgi Fındık’tan danışmanlık hizmeti aldıklarını ve bu yaş grubunun psikomotor, sosyal becerileri konusunda bilgilendirildiklerini söyledi. “Parla” oyununda miniklerin, sahneye kurulan çadırda bir orman ve göl dünyasını anlatan masal izleyeceklerini dile getiren Aybar, şunları söyledi: “Miniklerimiz, masalsı oyunda kurbağa, istiridye gibi canlıların hareketlerini, seslerini keşfedecek, müziğin ve ışığın ritmini duyumsayacak. Sahnede kurulan çadırın içinde minderlerin üstünde daire şeklinde ebeveynlerimiz ve bebekleri oturacak, ortada iki oyuncumuz eseri gerçekleştirecek. Oyun sırasında oyuncular tabii ki bebeklerden, ebeveynlerden yardım da alacak. Örneğin kurbağa sahneye çıktığında onun sesini taklit etmek isteyen bebeği oyuncu davet edecek ama zorlama yok.”