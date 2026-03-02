2. Abdülhamid'in el izlerini taşıyan Yıldız Hamidiye Camisi

Ahşap kündekari planlanan minber, mermer olarak yapıldı





Caminin bir diğer ilginç tarafının ise tek minareli yapılması olduğunu belirten Özkafa, şöyle konuştu:





"Bildiğiniz üzere selatin camilerinde birden fazla minare olur. Bu onların alametifarikasıdır ama Yıldız Hamidiye Camisi'nde tek minare tercih edilmiş. Aynı zamanda Bursa Ulu Camisi'nin çok meşhur olan ahşap kündekari minberinin burada da tekrarlanması irade buyurulmuş. Hatta padişaha bu cami yapılmadan evvel bir maket olarak da caminin mimarisi arz ediliyor. Bursa Ulu Camisi'nin minberinin fotoğrafları detaylı bir şekilde getirtiliyor. Fakat buna rağmen sebebi henüz bilinmeyen bir gerekçeyle minber o şekilde değil de mermer olarak yapılıyor."