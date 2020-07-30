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Hayat Ben Devrim Beni Benden Dinleyin isimli belgesel roman yayımlandı
AKTÜEL

‘Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’ isimli belgesel roman yayımlandı

Devrim Otomobili: Yarım Kalan Devrim Rüyası, Bir Öncünün Romanı Nuri Demirağ, Kalem İle Kağıdın Aşkı ve Saklı Kentin Sırdaşı eserlerinin yazarı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ‘’Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’’ isimli yeni çıkan belgesel romanıyla Devrim’in 59 yıllık hikayesini okuyucularla buluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir semboldür Devrim.
Bir semboldür Devrim.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek kitabın önsözünde okuyucularına şöyle sesleniyor:

Bir semboldür Devrim,

En sıkıntılı, en bunalımlı dönemde nelerin başarılabileceğinin sembolü,

İmkansız sanılanın imkanlı, yapılamaz denilenin yapılabildiği, olumsuzlukların olumlu kılındığı bir projenin adıdır Devrim...

2020 teknolojisi ile bir otomobilin prototipinin yapılabilmesi için 24 aylık bir süreye ihtiyaç varken, 1961’in Türkiye’sinin teknolojik, sosyal ve ekonoik şartlarının da göz önünde bulundurulduğunda dört buçuk aydan daha az bir zamanda, yani 129 günde dört otomobil yedi motorun imalatı olmazı oldurmak değilse nedir?

Devrim ile ilgili çok yazıldı, çok çizildi, belgesel oldu, sinema filmi oldu... Ama hiç biri “Onu, onun kadar” anlatamazdı.

İşte bu çalışma, onu kendi dilinden anlatan bir çalışmadır. “Devrim” kendi dilinden kendini, doğumunu, geçirdiği evreleri, yaşadıklarını, yaşanılanları anlatıyor.

O doğarken Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal durumunu da gözler önüne seriyor.

Kimler doğumunda ebelik yaptı, kimler o henüz doğmadan anne karnında, kimler doğduktan sonra yürüdüğünü görerek öldürmeye çalıştı.

Bu çalışma esas itibariyle Devrim Otomobilinden Devrin Otomobiline geçen süreçte ülkenin teknolojik ve sosyolojik tahlilini de yapmaktadır.

Yarım Kalan Devrim Rüyası kitabı bir Cumhuriyet dönemi sanayileşme kitabı idi.

Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin kitabı ise münhasıran Devrim’in 59 yıllık serencamını kendi dilinden anlatan bir çalışmadır.

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Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15 – 35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş’ı, yüzde 65 ile CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.

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