‘Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin’ isimli belgesel roman yayımlandı

Prof. Dr. Muhittin Şimşek kitabın önsözünde okuyucularına şöyle sesleniyor:

Bir semboldür Devrim,

En sıkıntılı, en bunalımlı dönemde nelerin başarılabileceğinin sembolü,

İmkansız sanılanın imkanlı, yapılamaz denilenin yapılabildiği, olumsuzlukların olumlu kılındığı bir projenin adıdır Devrim...

2020 teknolojisi ile bir otomobilin prototipinin yapılabilmesi için 24 aylık bir süreye ihtiyaç varken, 1961’in Türkiye’sinin teknolojik, sosyal ve ekonoik şartlarının da göz önünde bulundurulduğunda dört buçuk aydan daha az bir zamanda, yani 129 günde dört otomobil yedi motorun imalatı olmazı oldurmak değilse nedir?

Devrim ile ilgili çok yazıldı, çok çizildi, belgesel oldu, sinema filmi oldu... Ama hiç biri “Onu, onun kadar” anlatamazdı.

İşte bu çalışma, onu kendi dilinden anlatan bir çalışmadır. “Devrim” kendi dilinden kendini, doğumunu, geçirdiği evreleri, yaşadıklarını, yaşanılanları anlatıyor.

O doğarken Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal durumunu da gözler önüne seriyor.

Kimler doğumunda ebelik yaptı, kimler o henüz doğmadan anne karnında, kimler doğduktan sonra yürüdüğünü görerek öldürmeye çalıştı.

Bu çalışma esas itibariyle Devrim Otomobilinden Devrin Otomobiline geçen süreçte ülkenin teknolojik ve sosyolojik tahlilini de yapmaktadır.

Yarım Kalan Devrim Rüyası kitabı bir Cumhuriyet dönemi sanayileşme kitabı idi.

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Ben Devrim: Beni Benden Dinleyin kitabı ise münhasıran Devrim’in 59 yıllık serencamını kendi dilinden anlatan bir çalışmadır.