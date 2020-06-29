Beslenmede halk onlara güveniyor: Anket sonuçları televizyonda görülen isimlere güven duyulduğu gösterdi

Koronavirüs ile mücadelede en önemli etkenlerden biri de virüsle savaşabilecek güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak. Koronavirüs her yaştan insanı tehdit ediyor ancak 40-50 yaş üstündekilerin özellikle bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için uzmanlar, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri olan doğru beslenme, sağlıklı uyku ve egzersize bir kez daha dikkat çekiyor.