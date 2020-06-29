Türk halkı beslenme önerilerinde en çok o isimlere güveniyor
Beslenmede halk onlara güveniyor: Anket sonuçları televizyonda görülen isimlere güven duyulduğu gösterdi
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin araştırmasına göre Türk halkı beslenme önerilerinde en çok Prof. Dr. Canan Karatay’a güveniyor. Yüzde 53’le birinci olan Karatay’ı yüzde 51 ile Dr. Mehmet Öz ve yüzde 50 ile Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu izliyor. Anket sonuçları, halkın televizyon programlarında sık gördükleri medyatik isimlere güvendiğini gösteriyor.
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin vatandaşın beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik Nielsen Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anket, halkın beslenme uzmanlarına ne derece güvendiğini ortaya koydu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehirde yapılan anket çalışmasında, sokaktaki vatandaşa, televizyonlarda gördükleri beslenme uzmanlarından hangilerine ne ölçüde güvendikleri soruldu. Anket sonuçlarına göre, sokaktaki her 10 kişiden 5’i Türkiye’nin bilinen üç ismine güvendiğini kaydetti.
CANAN KARATAY İLK, DR. ÖZ İKİNCİ SIRADA
***
***
Katılımcıların yüzde 53’ü Canan Karatay’ı çok güvenilir bulduğunu belirtti. Canan Karatay’ı yüzde 51’lik oranla Dr. Mehmet Öz izledi. Vatandaşın, en çok güvendiği üçüncü isim ise Prof. Dr.İbrahim Saraçoğlu oldu.
EKRAN BELİRLİYOR
Anket sonuçları, halkın televizyon programlarında en sık gördükleri medyatik isimlerin güvenilirlikte öne çıktığını ortaya koyarken, araştırmada, ekranlara daha az çıkan diyetisyen Berrin Yiğit ile Dilara Koçak’ın tanınma oranlarının ise diğer doktorlara kıyasla daha düşük olduğu görüldü.