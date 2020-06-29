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Hayat Beslenmede halk onlara güveniyor Anket sonuçları televizyonda görülen isimlere güven duyulduğu gösterdi
GENEL SAĞLIK

Türk halkı beslenme önerilerinde en çok o isimlere güveniyor

Beslenmede halk onlara güveniyor: Anket sonuçları televizyonda görülen isimlere güven duyulduğu gösterdi

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin araştırmasına göre Türk halkı beslenme önerilerinde en çok Prof. Dr. Canan Karatay’a güveniyor. Yüzde 53’le birinci olan Karatay’ı yüzde 51 ile Dr. Mehmet Öz ve yüzde 50 ile Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu izliyor. Anket sonuçları, halkın televizyon programlarında sık gördükleri medyatik isimlere güvendiğini gösteriyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin vatandaşın beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik Nielsen Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anket, halkın beslenme uzmanlarına ne derece güvendiğini ortaya koydu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehirde yapılan anket çalışmasında, sokaktaki vatandaşa, televizyonlarda gördükleri beslenme uzmanlarından hangilerine ne ölçüde güvendikleri soruldu. Anket sonuçlarına göre, sokaktaki her 10 kişiden 5’i Türkiye’nin bilinen üç ismine güvendiğini kaydetti.

Canan Karatay'ın mutluluk içeceği
HAYAT
Canan Karatay'ın mutluluk içeceği

CANAN KARATAY İLK, DR. ÖZ İKİNCİ SIRADA

Canan Karatay

***

Mehmet Öz

***

İbrahim Saraçoğlu

Katılımcıların yüzde 53’ü Canan Karatay’ı çok güvenilir bulduğunu belirtti. Canan Karatay’ı yüzde 51’lik oranla Dr. Mehmet Öz izledi. Vatandaşın, en çok güvendiği üçüncü isim ise Prof. Dr.İbrahim Saraçoğlu oldu.

EKRAN BELİRLİYOR

  • Anket sonuçları, halkın televizyon programlarında en sık gördükleri medyatik isimlerin güvenilirlikte öne çıktığını ortaya koyarken, araştırmada, ekranlara daha az çıkan diyetisyen Berrin Yiğit ile Dilara Koçak’ın tanınma oranlarının ise diğer doktorlara kıyasla daha düşük olduğu görüldü.

NASA uzmanından koronavirüse karşı sağlıklı beslenme önerileri
FOTOĞRAF 9
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Koronavirüs ile mücadelede en önemli etkenlerden biri de virüsle savaşabilecek güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak. Koronavirüs her yaştan insanı tehdit ediyor ancak 40-50 yaş üstündekilerin özellikle bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için uzmanlar, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri olan doğru beslenme, sağlıklı uyku ve egzersize bir kez daha dikkat çekiyor.
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NTV'nin haberine göre NASA’nın eski Beslenme Danışmanı ve Boston Tıp Merkezi profesörlerinden Dr. Caroline Apovian, bu süreçte doğal yollardan D vitamini almanın önemini vurguluyor. Normal şartlarda D vitamini almak için en büyük kaynak güneş. Ama hep kış mevsimi hem de evlerdeki izolasyon nedeniyle bunun yerine ton balığı gibi güçlü D vitamini kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Doktor Apovian, koronavirüs ile savaşta güçlü bağışıklık sistemi için şu önerilerde bulunuyor...
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Aldığınız yüksek dozlu vitaminlere dikkat edin. Koronavirüs gibi patojenlerle temas ettiğiniz durumda, aldığınız vitaminler sizi korumayacaktır. Aksine, yoğun dozajlı vitaminler sağlığınıza zarar verebilir.
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Alacağınız vitamin takviyelerinin aksine, D vitamini bu süreçte vücudunuzun direncini artırır. Araştırmalara göre, bir vücudun virüslerle savaşabilmesi için D vitaminine ihtiyacı vardır. Alacağınız D vitamini sizi corona virüsü kapmaktan korumasa da vücut direncini artıracağı için tedavi sürecinin kolaylaştırabilir.
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Bilindiği gibi en doğal D vitamini kaynağı güneş. Ama mevsim nedeniyle güneşe ulaşamıyorsanız ton balığı ve somon gibi yağlı balıklarda da önemli miktarda D vitamini vardır.
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Sağlıklı bir vücudun en büyük gereksinimlerinden biri düzenli uykudur. Araştırmalara göre, 7 ila 9 saat arasındaki uykular bağışıklığı destekler.
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Vücudunuz limitine kadar zorlamadan; belli sürelerde egzersiz yapmak vücut için her zaman sağlıklı. Evde olduğunuz zamanlarda da basit hareketlerle egzersizlere devam edebilirsiniz.
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Virüsün yayılmasının önüne geçebilecek en önemli konulardan biri hijyen. Ilık suyla yaklaşık 20 saniye boyunca ellerinizi sabunlayın. Gün içinde bu işlemi sık sık tekrarlayın.
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Vücut direnci ve bağışıklık için en önemli konulardan biri de stres. Bu gibi belirsizlik ortamlarında yüksek stres vücut sağlığı için her zaman olumsuz sonuçlar verir.
NASA uzmanından koronavirüse karşı sağlıklı beslenme önerileri
NASA'nın eski Beslenme Danışmanı Dr. Caroline Apovian, koronavirüs ile mücadelede bağışıklığı artıracak tavsiyelerde bulundu. İmmün sistem için D vitamininin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Doktor Apovian, “Güneşe çıkamıyorsanız ton balığı yiyin, düzenli uyuyun, evde egzersiz yapın” ifadelerini kullandı.
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