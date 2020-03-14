Dünya Ünlü cerrah Mehmet Öz, ABDlilere koronadan korunmak için Türk tipi el yıkamayı öğretti
AMERİKA

Ünlü cerrah Mehmet Öz, ABD'lilere koronadan korunmak için Türk tipi el yıkamayı öğretti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca kişinin seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show'da Amerikalılara koronavirüs salgınından korunmak için Türk tipi el yıkamayı öğretti. Öz, Türk burgusu (Turkish Twist) yönteminin en etkili el yıkama tekniği olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doktor Öz, el yıkarken Türk burgusu yönteminin en etkilsi olduğunu söyledi.
Doktor Öz, el yıkarken Türk burgusu yönteminin en etkilsi olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için uzmanların en önemli uyarılarında biri 'ellerinizi yıkayın' oluyor. Ancak çoğu insan ellerini doğru şekilde yıkamayı bilmiyor. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca kişinin seyrettiği 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu ve koronavirüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğine dair altın değerinde açıklamalarda bulundu.

Dr. Mehmet Öz'den ABD'lilere türk tipi el yıkama dersi
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Dr. Mehmet Öz'den ABD'lilere türk tipi el yıkama dersi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

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Türk burgusu en etkili yöntem

Programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını, en etkili yöntemin 'Türk burgusu' olduğunu belirten doktor öz, milyonlarca ABD'liye tekniği gösterdi. El yıkarken asıl önemli olan parmaklar olduğunu vurgulayan Öz, "Parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra 'Türk burgusu' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti" ifadelerini kullandı. Mehmet Öz'ün el yıkamayı öğrettiği video, programın Twitter hesabından da paylaşıldı.
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