Besni'de anız yangınında ağaçlar ve kablolar zarar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Devlet Hastanesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını kısa sürede yayıldı. Yangın sonucunda yaklaşık 15-20 ağaç, bazı elektrik direkleri ve internet kabloları zarar gördü.

Yangının etkilediği bölgede bulunan 3 römork ve 1 biçerdöver ise çevredekilerin ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerden son anda kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yada dumandan etkilenme yaşanmadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.