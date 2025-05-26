Bilecik'te dev ağaç devrildi

Bugün öğleden sonra Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına kentte çatıları uçururken, ağaçları dallarından kopardı. Yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalları düşen araçlar hasar görürken, belediye ekipleri seferber oldu.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde bulunan boyu yaklaşık 18 metrelik bir ağaç kökünden kırılarak bahçeye devrildi. Bahçede bulunan masa ve sandalyelere zarar veren ağaç görenleri hayrete düşürdü. O esnada havanın soğuk olmasından bahçede kimsenin oturmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.