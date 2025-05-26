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Bilecik'te dev ağaç devrildi

Bilecik'te dev ağaç devrildi

17:2926/05/2025, Pazartesi
IHA
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BİLECİK'TE BİR ÇAY BAHÇESİNE DEV AĞAÇ DEVRİLDİ, BAHÇEDE KİMSENİN OLMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
BİLECİK'TE BİR ÇAY BAHÇESİNE DEV AĞAÇ DEVRİLDİ, BAHÇEDE KİMSENİN OLMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bilecik'te bir çay bahçesinde bulunan 18 metrelik çam ağacı kökünden kırılarak devrildi.

Bugün öğleden sonra Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına kentte çatıları uçururken, ağaçları dallarından kopardı. Yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalları düşen araçlar hasar görürken, belediye ekipleri seferber oldu.

Bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde bulunan boyu yaklaşık 18 metrelik bir ağaç kökünden kırılarak bahçeye devrildi. Bahçede bulunan masa ve sandalyelere zarar veren ağaç görenleri hayrete düşürdü. O esnada havanın soğuk olmasından bahçede kimsenin oturmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

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