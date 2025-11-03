Yeni Şafak
Bilim dünyasından dikkat çekici sonuç: Erkeklerin egzersiz dozu ikiye katlanmalı

Bilim dünyasından dikkat çekici sonuç: Erkeklerin egzersiz dozu ikiye katlanmalı

3/11/2025, Pazartesi
AA
Araştırma, erkeklerin daha fazla egzersizle kalbini koruyabileceğini gösterdi.
Araştırma, erkeklerin daha fazla egzersizle kalbini koruyabileceğini gösterdi.

Çinli bilim adamları, erkeklerin koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla egzersiz yapması gerektiğini ortaya koydu. İngiltere’den 85 bin kişiyle yapılan uzun süreli araştırmada, erkeklerin kalp sağlığını korumak için haftada yaklaşık dokuz saat tempolu fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Kadınlarda ise bu sürenin haftada dört saat olmasının yeterli olduğu saptandı. Bulgular, egzersizin kalp sağlığındaki cinsiyet farkını gözler önüne serdi.

Çinli bilim adamları, erkeklerin koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla egzersiz yapması gerektiğini ortaya koydu.

Çinli bilim adamlarının yürüttüğü araştırmada, egzersiz sıklığı ile kalp hastalığına yakalanma olasılığının cinsiyet ile ilişkisi incelendi.

Vücutlarına ivmeölçer takıldı

İngiltere'den 37 ila 73 yaşlarındaki yaklaşık 85 bin katılımcının yer aldığı araştırmada katılımcıların bileklerine vücut hareketlerini ve aktivite seviyelerini ölçmek için bir hafta boyunca ivmeölçer takıldı.

Yaklaşık 8 yıl boyunca incelenen veriler doğrultusunda erkeklerin, koroner kalp hastalığı riskini azaltması için kadınlara kıyasla yaklaşık haftada iki kat daha fazla orta ila yüksek tempoda fiziksel aktivite yapması gerektiği belirlendi.

Erkekler haftada dokuz saat tempolu fiziksel aktivite yapmalı

Haftada yaklaşık dört saat orta-yüksek tempo egzersiz yapan kadınların koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin erkeklere göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük olduğu tespit edilirken, erkeklerin ise haftada yaklaşık dokuz saat tempolu fiziksel aktivite yapması gerektiği ortaya konuldu.

Kalp rahatsızlığı ile mücadele eden kadınların ölüm riskini düşürmek için haftada yaklaşık 51 dakika egzersiz yapması gerektiği belirlenen araştırmada, bu oranın erkekler için haftada 85 dakika olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.



